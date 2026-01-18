Медия без
Ген. Сирски подготвял настъпателни операции

18 Яну. 2026

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски обявява, че Украйна ще провежда настъпателни операции, тъй като в отбрана победа не се постига. Сирски заяви това в интервю за LB.ua, цитиран от "Фокус".

„Не виждаме никакви признаци, че противникът се готви за мирни преговори“, заяви Сирски и се аргументира: „Врагът планира значително да увеличи производството, за да използва до 1000 дрона на ден. Над 20 милиона е мобилизационният потенциал на руснаците, 4,5 милиона е вече подготвеният ресурс към момента. През 2026 г. руснаците планират да мобилизират 409 000 души личен състав“. Той вярва в перспективите за мир чрез дипломатически усилия, но признава: "Няма никакви признаци, че руснаците възнамеряват да спрат".

Сирски отбелязва, че Украйна ще продължи да се защитава, но ще провежда и настъпателни операции. "Ще провеждаме стратегическа отбранителна операция, като при това разбираме, че в отбрана не може да се спечели победа. Затова, съответно, ще провеждаме настъпателни операции, ще се борим, за да запазим оперативната инициатива“, заявява главнокомандващият.

Сирски обяснява, че такъв подход води до това, че руснаците са принудени да ангажират и изтеглят значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрат активните действия на Силите за отбрана.

Сирски обяснява, че в периода от август до октомври 2025 г. украинските военни са провели контраофанзивни действия в Донбас. Според думите на главнокомандващия ВСУ по това време Силите за отбрана на Украйна са разбили настъпващата група на Русия и са освободили над 430 квадратни километра на север от Покровск. Освен това, руснаците са загубили над 13 хиляди войници в тези сражения.

