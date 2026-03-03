Медия без
Зеленски дава уроци на Близкия Изток за справяне с дронове Shahed

Днес, 09:10
Украинският президент Володимир Зеленски обясни защо въпреки големия брой Patriot и други системи за противовъздушна отбрана (ПВО), съседните на Иран държави от Близкия Изток не успяват да се справят с дроновете Shahed, така както го прави Украйна всеки ден.

Основната причина е големият брой дронове, които Иран е изпращал в един залп. "Просто е невъзможно да се издържи на 300-500 дрона. Те нямат толкова ракети", каза украинският държавен глава и посочи, че Украйна унищожава голям процент от дроновете (почти 90% в последните седмици), които изпраща Русия по нейната територия с алтернативни средства - авиация, мобилни огневи групи, средства за радиоелектронна борба, които се обновяват периодично, и дронове прехващачи.

В страните от Близкия Изток има много ракети на склад, но те ще се окажат недостатъчни, допълни още Зеленски. Вчера Bloomberg потвърди тази информация - според агенцията Катар например има на склад ракети за Patriot за четири дни при този темп на изразходване на запасите. 

Според оценки на военни експерти за ефективна работа на системите Patriot е необходимо изстрелването на двойка ракети по въздушна цел. Цената им е между 2 млн. и 3 млн. долара, но по-важното е, че има голям дефицит - основен производител са САЩ и по официални данни на месец се произвеждат 50-60 ракети от типа Pac3, който може да сваля балистични ракети.

Вчера Зеленски заяви, че Украйна е готова да помогне със своя опит и своите военни на държавите от Близкия Изток, но няма получено запитване за това. За да може да откликне обаче трябва да има примирие в страната. Той уточни, че ако държавите от региона, които са близки с Москва, уредят спиране на огъня в Украйна, тогава ще има възможност украинските защитници да бъдат изпратени в друга държава и да защитят цивилните граждани.

