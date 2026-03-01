Властта има готовност за евакуационни полети за блокираните българи

Има готовност за евакуационни полети за български граждани в района около военните действия, но това ще стане вероятно часове и дори ден, след като бъде отворено въздушното пространство над страните от Близкия Изток. Това беше една от новините от извънредния брифинг на Кризисния щаб към Министерство на вътрешните работи. В него участваха министърът на туризма Ирена Георгиева, зам.министърът на отбраната Велизар Шаламанов, представители на консулската служба и на ситуационния център на външно министерство.

Ще се използват частни самолетни компании и правителствения самолет, който има 94 места. Вече се правят списъци за евакуация, като предимство ще имат семейства с малки деца, възрастни и болни хора.

Около 1397 организирани български туристи с програми на туроператори се намират в момента в страни от Близкия изток. Най-много са в Дубай, след това в Йордания, каза служебният министър на туризма Ирена Георгиева. Не се препоръчват индивидуални опити за напускаме на региона с оглед на сигурността и безопасността на туристите, подчерта тя.

Георгиева посочи, че в Министерството на туризма (МТ) също действа кризисен щаб и допълни, че в момента министерството актуализира списъка на хотелите, в които са настанени организираните туристи, като покрай тях се получава информация и за тези, които пътуват индивидуално.

"Имаме информация и за наши сънародници, които са блокирани и на Малдивите, Сейшелите, Оман, Танзания, вероятно и в други страни от тази част на света, които не могат да се приберат поради отменените полети. Имаме и българи, които са на круизен кораб и се намират в пристанище на Дубай," посочи служебният министър. На интернет страницата на министерството ежедневно ще бъде публикувана информация за действията на българската държава относно туристите в Близкия изток.

"Настроенията са различни, както има хора, които изразяват безпокойство за своето пребиваване, така има и такива, които искат да изкарат докрай програма, за която са платили", каза Георгиева.

Туристите останат в хотелите и да следват разпорежданията на местните власти.

От МВнР заявиха, че са в контакт с посланиците от региона, получават от тях информация от първа ръка. Поддържаме контакти и с чужди представители по координация на усилията. Министър Нейнски вече проведе два телефонни разговора с нейни колеги от Израел и Кувейт, до края на деня ще говори и с още трима нейни колеги от страни в региона на Близкия изток. Утре също ще има разговори. Най-тежка е ситуацията в Израел, Иран, ОАЕ. По-спокойна е обстановката в Катар, Кувейт, Саудитска Арабия, Йордания, Ливан, съобщиха още от МВнР.

Кризисният щаб работи денонощно, заяви директорът на дирекция Ситуационен център Таня Димитрова.

За 24 часа днес са обработени над 150 имейла само за ОАЕ и над 150 обаждания на телефоните. Към тези туристи, които имаме в емирствата, имаме в Йордания, Израел, Катар, Бахрейн, имаме и туристи, засегнати от кризата, намиращи се в Малдивите, Шри Ланка, Тайланд, Танзания и в Индия.

Търсим най-сигурни начини да намерим възможност когато има такава ескалация в региона, да съдействаме на гражданите, посочи Димитрова.

Препоръчваме на гражданите да стоят на сигурно място и да не се излиза на открито пространство и да се поддържа връзка с нашите мисии в региона, каза още Димитрова.

От ситуационния център на МВнР казаха и, че на платформата "Пътувам за" до този момент са се регистрирали 819 краткострочно пребиваващи българи, включително и туристи, както и над 300 дългосрочно пребиваващи.

До момента няма информация за нито един пострадал и загинал български гражданин във връзка със събитията в Близкия изток, каза Николай Ванчев, директор на дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи. "Всички български туристи, които са приключили престоя си в хотелите, имат осигурено настаняване и достъп до храна", допълни той.