Операция "Епичен гняв" - блицкриг с изкуствен интелект и супер разузнаване

Разузнаванията на Израел и САЩ няколко месеца са следели придвижването на ключови фигури на иранския режим, очаквайки момента за нанасяне на обезвреждащ удар. Целта е била ключовите фигури на режима да се окажат едновременно на едно място. Това се случило на 28 февруари, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници, запознати с подробности около операция "Епичен гняв" срещу Иран.

Основната информация е получена от мрежа агенти на ЦРУ, създадена по време на 12-дневната война.

В събота сутринта са били насрочени едновременно три срещи с участието на представители на висшето командване и върховния лидер Али Хаменей. Две от тях са били с участието на службите за сигурност и разузнаването. Било е взето решение да се действа веднага.

Първоначално ударът е трябвало да бъде нанесен през нощта, но насрочването на съвещанието при Хаменей сутринта е променило плановете. Лидерът на Иран и неговите съратници трябвало да се срещнат на място, където е разположена не само резиденцията на духовния водач, но и офисите на президента на Иран и Съвета за национална сигурност. Ударът е нанесен в светлата част на денонощието, което е изненадало дори опитните военни наблюдатели, пише "Ню Йорк Таймс".

Операцията започва около 6 часа сутринта, когато израелските изтребители излитат от своите бази. За атаката специално срещу иранската върхушка са използвани малко самолети, но въоръжени с далекобойни и високоточно боеприпаси, пише The New York Times.

В 9:40 часа техеранско време, ракетите поразяват комплекса от правителствени сгради. Говорител на ЦАХАЛ коментира пред изданието, че така се постига "тактическа внезапност" при атаката, въпреки че Иран се готви за война. В момента на удара високопоставените служители на иранските служби за сигурност се намират в една от сградите на комплекса, а Хаменей - в друга сграда.

NEW: CENTCOM releases footage of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/ki4fF0o7do — Clash Report (@clashreport) 28 февруари 2026 г.

Израелските самолети са хвърлили 30 бомби върху резиденцията на Хаменей, като напълно разрушават комплекса, пише WSJ. В резултат на операцията са ликвидирани основни високопоставени военни, сред които съветникът по сигурността Али Шамхани, командващият Корпуса на стражите на ислямската революция Мохамад Пакпур и министърът на отбраната Амир Насирзаде.

Според израелската армия в хода на бомбардировките са убити 40 ключови ирански командири, пише The Times of Israel.

IDF:



We have eliminated all the senior leaders of the Iranian terror axis that threatened to destroy us. pic.twitter.com/Exi98zi9wM — Clash Report (@clashreport) 1 март 2026 г.

Операцията е най-голямата въздушна кампания в историята на Израел. Около 200 изтребители са атакували почти 500 цели. Американските сили са нанесли удари по стотици обекти на военната инфраструктура и са отразявали масирани атаки на ирански ракети и дронове.

🛩️THE LARGEST MILITARY FLYOVER IN IDF HISTORY:



~200 IAF jets completed a broad strike against the missile array and the aerial defense systems of the IRGC in western and central Iran.



500+ targets hit, including aerial defense systems & missile launchers in several locations… pic.twitter.com/PVOuzlOekj — Israel Defense Forces (@IDF) 28 февруари 2026 г.

Подготовката на операцията е продължила няколко месеца, като израелските военни редовно са обменяли информация с Вашингтон. The Wall Street Journal пише, че висшето военно ръководство на Израел, включително командващият ВВС, шефът на военното разузнаване и директорът на "Мосад", многократно са били във Вашингтон за планиране на операцията.

През декември израелският премиер Нетаняху се срещна с Тръмп във Флорида, а в началото на февруари - в Белия дом. Там страните са се съгласили, че операцията ще е оправдана, ако Иран продължи работа над ядрената си програма.

Паралелно САЩ се опитваха да постигнат дипломатическо споразумение. Вашингтон настояваше Техеран напълно да демонтира ядрената си инфраструктура, да предадат запасите си от уран и да прекратят обогатяването му. Иран отказал.

В навечерието на удара американското разузнаване получава данни за възможна подготовка за атака на американски обекти. След това е взето решение за ускоряване на атаката. В региона са изпратени допълнителни сили - САЩ съсредоточават най-голямата за последните две десетилетия групировка от сили в Близкия Изток.

Едновременно с авиоударите Израел провежда и мащабна кибератака. Хакнати са информационни ресурси и мобилни приложения, през които се разпространяват призиви към военните да минат на страната на народа. На главната страница на държавната информационна агенция се появи съобщение: "Ужасяващ час за силите за сигурност на режима на аятоласите. КСИР и Басидж понесоха съкрушителен удар".

WSJ съобщава, че при нанасянето на авиоудара по Иран САЩ са използвали инструментите на изкуствения интелект, разработен от компанията Anthropic. По данни на източниците на изданието, командването по цял свят, включително Централното командване на САЩ в Близкия Изток (CENTCOM), са използвали Claude AI. CENTCOM е отказал коментар.

Claude бе използван и при операцията на американския спецназ за задържането на президента на Венецуела Николас Мадуро.

По-рано тази седмица Тръмп забрани на всички правителствени служби да използват технологиите на Anthropic, заявявайки, че това е "радикална лява компания", която е диктувала на Пентагона условията си и се е опитвала да "натиска" военните. Конфликтът се разгоря заради разногласия при използването на изкуствения интелект за военни цели - Anthropic настоява за стриктни етични ограничения, включващи отказ от масово следене и автономно летателно оръжие, докато Пентагонът иска да има право да го използва за всякакви цели. Зам.министърът на отбраната Емил Майкъл обвини ръководството на Anthropic в стремеж да контролира армията и в застрашаване на националната сигурност.