Москва нарече атаката срещу Иран въоръжена агресия

ЕС не подкрепи директно САЩ и Израел, но осъди Иран

Днес, 13:29
Руският външен министър Сергей Лавров
Руският външен министър Сергей Лавров

„Вашингтон и Тел Авив за пореден път предприеха опасна авантюра, която стремително приближава региона към хуманитарна, икономическа и, не е изключено, радиологична катастрофа. Намеренията на агресорите са ясни и се декларират от тях напълно открито - да разрушат конституционния строй и да унищожат ръководството на неудобната за тях държава, която е отказала да се подчинява на силов диктат и хегемонизъм. Отговорността за негативните последици от изкуствено създадената криза, включително непредсказуемата верижна реакция и разгръщането на спиралата на насилието, изцяло и напълно лежи върху тях“, заявиха от руското външно министерство.

Министерството настоя за „незабавно връщане на ситуацията в руслото на политико-дипломатическо уреждане“, като заяви, че Русия „както и преди, е готова да съдейства за търсене на мирни решения на основата на международното право, взаимното уважение и баланса на интересите“.

Представители на Европейския съюз в официални изявления се въздържаха от пряка подкрепа за действията на САЩ и Израел, като поставиха акцент върху необходимостта от запазване на стабилността в региона и деескалация, както и върху сигурността на гражданите на ЕС в района. В същото време в изявление на Кая Калас се съдържа критика към режима в Техеран, като неговите действия са определени като заплаха за глобалната сигурност.

Министерството на външните работи на Украйна заяви, че Киев е на страната на иранския народ и възложи отговорността за случилото се на иранския режим. В изявлението се споменава и сътрудничеството между Москва и Техеран като заплаха за мира.

 

 

