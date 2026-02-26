Медия без
САЩ настояват Иран да унищожи три ядрени обекта

Вашингтон поставя тежки изисквания в преговорите с Техеран

Днес, 18:02
Ядреният обект във Фордоу бе атакуван от САЩ в операция "Среднощен чук". Той е скрит дълбоко под планина.
Американските преговарящи са поставили строги изисквания към Иран - да демонтират напълно трите ядрени обекта: Фордоу, Натанз и Исфахан, съобщава The Wall Street Journal.

Преговорите, които текат в момента в Женева са индиректни, като външният министър на Оман служи като посредник между делегациите на САЩ (водена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър) и на Иран (водени от външния министър Абас Арагчи).

САЩ настояват Иран да сключи безсрочно споразумение, а всичкия обогатен уран да бъде предаден на САЩ. 

Иран може да запази само изследователския реактор в Техеран.

В замяна САЩ обещават минимално облекчаване на санкциите в началото, а ако Иран спазва споразумението може да паднат всички санкции.

Иран иска да запази част от обогатяването и да получи значително облекчаване на санкциите. "Иран няма да се съгласи на пълно прекратяване на обогатяването на уран и изнасянето на запасите му извън страната", написа Al Alam. Техеран представи на САЩ доказателства, че няма намерение да придобие ядрено оръжие, заявил пред телевизия Al Jazeera високопоставен ирански служител.

