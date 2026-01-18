Медия без
Иран все пак е убил Ерфан Солтани

Днес, 16:51
Ерфан Солтани
Ерфан Солтани

Източници от организации, занимаващи се с правата на човека, съобщават, че иранският протестиращ Ерфан Солтани е починал в ареста, вероятно след побой.

Малко преди съобщенията за смъртта му иранските власти са заявили пред американския пратеник Стив Уиткоф, че „не са били извършени екзекуции“ в Иран след началото на протестната вълна. По-късно това изявление е било цитирано, за да се внуши, че убийствата са спрели.

До този момент Иран не е предоставил независима и проверима информация за съдбата на Солтани, а семействата и наблюдателите съобщават за продължаващ проблем с достъпа да задържания, както и до каквито и да е данни.

Ерфан Солтани е 26-годишен ирански гражданин от град Фардис, чийто случай придоби голяма международна известност през този месец във връзка с новата вълна от антиправителствени протести в Иран. Той е бе арестуван на 8 януари по време на протестите. Четири дни по-късно правозащитни организации и семейството му съобщиха, че той е осъден на смърт по бързата процедура по обвинение в „мохаребе“ (война срещу Бога). Твърдеше се, че екзекуцията му чрез обесване е насрочена за 14 януари. 

  • Международна реакция: Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира остро в социалните мрежи, предупреждавайки иранските власти със сериозни последствия („Помощта е на път“), ако започнат екзекуции на протестиращи.

  • Отговорът на Техеран: На 15 януари 2026 г. иранската съдебна власт официално отрече Ерфан Солтани да е осъден на смърт. Според официалното съобщение на държавните медии, той е обвинен в „съглашателство срещу националната сигурност“ и „пропагандна дейност срещу режима“ – престъпления, които според иранското законодателство не предвиждат смъртно наказание.

 

