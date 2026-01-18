Иран все пак е убил Ерфан Солтани

Източници от организации, занимаващи се с правата на човека, съобщават, че иранският протестиращ Ерфан Солтани е починал в ареста, вероятно след побой.

Малко преди съобщенията за смъртта му иранските власти са заявили пред американския пратеник Стив Уиткоф, че „не са били извършени екзекуции“ в Иран след началото на протестната вълна. По-късно това изявление е било цитирано, за да се внуши, че убийствата са спрели.

До този момент Иран не е предоставил независима и проверима информация за съдбата на Солтани, а семействата и наблюдателите съобщават за продължаващ проблем с достъпа да задържания, както и до каквито и да е данни.

Ерфан Солтани е 26-годишен ирански гражданин от град Фардис, чийто случай придоби голяма международна известност през този месец във връзка с новата вълна от антиправителствени протести в Иран. Той е бе арестуван на 8 януари по време на протестите. Четири дни по-късно правозащитни организации и семейството му съобщиха, че той е осъден на смърт по бързата процедура по обвинение в „мохаребе“ (война срещу Бога). Твърдеше се, че екзекуцията му чрез обесване е насрочена за 14 януари.