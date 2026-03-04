Медия без
Държавите в Персийския залив свалят дрон за $20 000 с ракета за 4 милиона

04 Март 2026Обновена
Дрон от масовия тип Shahed струва около 20 000 долара
Дрон от масовия тип Shahed струва около 20 000 долара

Държавите от Персийския залив свалят ирански дронове "Шахед" с ракети "Пейтриът", съобщи "Блумбърг".

Агенцията отбелязва, че за прехващане на иранските дронове на стойност около 20 000 долара ОАЕ са използвали системи "Пейтриът". Всяка ракета прехващач PAC-3 струва приблизително 4 млн. долара. В ОАЕ заявяват, че тяхната система за противовъздушна отбрана в голяма степен успешно прехваща иранските ракети и дронове - на ниво около 90% (по-рано беше публикувана и подробна статистика).

Агенцията пише, че изходът от войната до голяма степен може да зависи от това на коя страна първа ще ѝ свършат боеприпасите. От събота насам в Близкия изток вероятно са изстреляни хиляди прехващачи PAC-3. За сравнение - през цялата минала година компанията "Локхийд Мартин" е произвела само около 600 такива ракети.

Прессекретарят на Белия дом нарече тази вечер предишния президент Джо Байдън "много тъп", защото е предавал безплатно оръжия на Украйна, която се намира "много далеч".

На брифинг Карълайн Левит заяви, че САЩ разполагат с достатъчно запаси от боеприпаси за провеждане на операция срещу Иран, като отбеляза, че Америка има арсенали "на места, за които много хора по света дори не подозират".

След това, позовавайки се на изказване на президента на САЩ, тя упрекна бившия президент Джо Байдън за помощта към Украйна.

"За съжаление, в продължение на четири години в Белия дом имахме много тъп и некомпетентен лидер, който даде много от нашите най-добри оръжия просто така, безплатно, на друга страна, намираща се много далеч, наречена Украйна. Президентът посочи, че това е било неразумно решение, но въпреки това не бива да има съмнение в силата и мощта на американските въоръжени сили", каза Левит.

