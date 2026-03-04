Медия без
Украйна праща свои военни на помощ срещу Иран

Днес, 20:22
Володимир Зеленски има специалисти срещу иранските дронове Шахед
Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе съвещание с ръководството на разузнавателните служби, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Съвета за национална сигурност и отбрана и военното командване относно войната в Близкия изток. Той подчерта, че иранският режим „се опитва да се съхрани въпреки всичко“, като същевременно създава заплахи за всички държави в региона и за глобалната стабилност. Президентът напомни, че заради иранските дронове и ракети корабоплаването през стратегическия Ормузки проток вече практически е спряло, което дестабилизира цените на енергийните ресурси по целия свят.

По думите на Зеленски, през тези дни Украйна (и той лично) провеждат консултации със страните от Близкия изток и със САЩ как Украйна може да помогне, тъй като държавите от региона – както и Украйна – са атакувани от ирански дронове Shahed. Той е възложил на различни ведомства да представят варианти за помощ, така че това да не отслаби защитата на Украйна.

„Украйна може да помогне със защитата на живота и със стабилизирането на ситуацията. Партньорите се обръщат към нас по този въпрос“, заяви Зеленски. „Нашите военни разполагат с необходимите възможности. Украински експерти ще работят на място и екипите вече договарят това.“

 

 

 

 

