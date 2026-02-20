Иран очаква ограничен американски удар

САЩ могат да нанесат „ограничен удар“ по военни и правителствени обекти в Иран, за да подтикнат Техеран към сключване на ядрена сделка, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. По-рано Доналд Тръмп заяви, че дава на Иран 10–15 дни за постигане на споразумение, като заплаши, че в противен случай ще се случат „лоши неща“.

Ситуацията около Иран е в критична фаза, като според последните данни от дипломатически и военни източници WSJ смята, че администрацията на Тръмп разглежда възможността за прецизни удари. Целта е да се демонстрира сила без започване на пълномащабна война и това да принуди иранското ръководство да приеме американските условия.

САЩ значително засилиха военната си мощ в региона. Самолетоносачът USS Gerald R. Ford се присъедини към USS Abraham Lincoln. В Близкия изток са разположени допълнителни системи за противовъздушна отбрана (Patriot и THAAD), както и над 50 бойни самолета.

Иран уведоми генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че в случай на военна агресия Техеран ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели, предаде Ройтерс. „Реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран сигнализира за реален риск от военна агресия“, се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН. В документа се добавя, че Иран „не иска война“, но ще „отговори решително и пропорционално“, ако бъде подложен на военна агресия. „Всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици“, се казва в писмото.

Тези действия все пак се развиват на фона на преговорите, които САЩ и Иран водят в Маскат (Оман) и Рим (Италия). Специалният пратеник Стив Виткоф и Джаред Кушнер съобщиха за известен прогрес в разговорите в Женева, като иранските преговарящи са поискали две седмици, за да представят ново предложение.