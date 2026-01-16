Малко известният банков фалит, който хвърли Иран в спирала от протести

EPA/BGNES Инфлацията вече е толкова голяма, че хората не могат да си позволят да купят дори елементарна храна

Най-големият предвестник, че нещата в Иран са напът да се разпаднат, не дойде от сдържания гняв на опозицията или от разочарованите надежди на младите хора, жадни за повече лична свобода. Той дойде от фалита на една банка.

В края на миналата година банка Аянде, управлявана от приближени до режима и натрупала близо 5 милиарда долара загуби от лоши кредити, фалира. Правителството вля останките ѝ в държавна банка и отпечата огромно количество пари, за да прикрие огромния дефицит. Това зарови проблема, но не го реши.

Вместо това фалитът се превърна едновременно в символ и ускорител на икономическия разпад, който в крайна сметка предизвика протестите, представляващи най-сериозната заплаха за режима от създаването на Ислямската република преди половин век. Колапсът на банката ясно показа, че иранската финансова система - отслабена от години санкции, лошо кредитиране и зависимост от инфлационно печатане на пари – е станала все по-неплатежоспособна и неликвидна. Смята се, че още пет банки са в подобно състояние.

Кризата удари в най-лошия възможен момент. Доверието в иранското правителство вече беше сериозно разклатено от 12-дневната война с Израел и САЩ през юни, която показа, че то не може да защити населението си от атаки. Ръководството отказа да отстъпи в преговорите за ядрената програма, което остави облекчаване на санкциите извън обсега. През ноември Израел и САЩ заплашиха с нови удари, ако Иран се опита да възстанови балистичния си ракетен арсенал или ядрените си усилия.

Обезценената иранска валута - риалът - навлезе в нова спирала на сриване, която страната почти не можеше да спре. Действията на САЩ по прилагане на санкциите прекъснаха жизненоважния поток от долари от Ирак, значително намалиха валутните приходи от петрол и направиха недостъпни валутните резерви на Иран в чужбина.

След десетилетия на заобикаляне на ограниченията и използване на сенчести парични потоци, за да поддържа ранената икономика, Техеран стигна до задънена улица - без инструменти за справяне със задълбочаващата се криза и нуждите на все по-отчаяното население. Стотици търговци, които обикновено не участват в масови протести, излязоха по улиците на Техеран с искания за облекчение.

„Това беше много добре свързана, корумпирана банка, което подчерта, че самата банкова система е канал за обогатяване на добре свързаните“, каза Аднан Мазарей, бивш заместник-директор на отдела за Близкия изток и Централна Азия в Международния валутен фонд. Според него фалитът на банката допринесе за „кулминацията на загубата на легитимност на режима след израелската атака“.

Банка Аянде е основана през 2013 г. от Али Ансари — ирански бизнесмен, който слива две държавни банки с друга, която сам е създал. Той произхожда от едно от най-богатите семейства в страната и притежава многомилионно имение в северен Лондон. Политически се смята за близък до бившия консервативен президент Махмуд Ахмадинеджад.

Миналата година Великобритания наложи санкции срещу Ансари само дни след фалита на Аянде, като го определи като „корумпиран ирански банкер и бизнесмен“, подпомагал финансирането на Корпуса на ислямската революционна гвардия. В изявление от октомври Ансари обвини за фалита „решения и политики, взети извън контрола на банката“.

Аянде предлагаше най-високите лихви сред иранските банки, привличайки милиони вложители и заемайки масово от централната банка, която печаташе пари, за да я поддържа жива. Подобно на други проблемни банки, тя имаше огромен дял необслужвани кредити.

Най-голямата ѝ инвестиция беше Iran Mall, открит през 2018 г. — проект на показен разкош, напълно несъответстващ на стагнацията в останалата икономика. Два пъти по-голям от Пентагона, молът представлява град в града с IMAX кино, библиотека, плувни басейни, спортни комплекси, вътрешни градини, автосалон и зала с огледала, вдъхновена от персийски дворец от XVI век.

Икономисти и ирански официални лица заявиха, че това е пример за самофинансиране — банката на практика е отпускала кредити на собствените компании на Ансари. Когато банката фалира, полуофициалната агенция Tasnim, позовавайки се на високопоставен служител от централната банка, съобщи, че над 90% от ресурсите ѝ са били вложени в проекти под собствено управление.

С години Аянде беше под наблюдение от консервативни и реформаторски политици, които настояваха за закриването ѝ и предупреждаваха, че подкрепата на централната банка ще ускори инфлацията. Натискът достигна връх в края на миналата година, когато шефът на съдебната власт публично призова за действия. На следващия ден централната банка обяви разпускането на банката.

Държавата пое дълговете ѝ и я вля в най-голямата държавна банка - Банка Мелли. Според икономисти поне още пет банки са изправени пред същата съдба.

За много иранци Аянде се превърна в символ на система, в която малкото ресурси са отклонени към шепа приближени, докато останалите страдат.

Икономическият срив се развиваше с години, но се ускори рязко през последните месеци. През 2025 г. риалът загуби 84% от стойността си спрямо долара. Цените на храните нараснаха с 72% на годишна база. Заплатите не успяха да ги догонят, а хората стигнаха до точка на пречупване.

„Иранската средна класа е унищожена“, каза 43-годишна художничка от Техеран. „Когато вече не можеш дори да се опиташ да си купиш храна, няма какво да губиш.“

Протестите започнаха в края на годината и се разраснаха въпреки спирането на интернет и жестоките репресии, при които по данни на правозащитни организации са убити стотици хора.

Каквото и да се случи, натискът върху режима от дълбоките вътрешни финансови проблеми и силния външен натиск няма да изчезне.

„Ако можеха да изхарчат пари, за да излязат от това, щяха да го направят отдавна“, каза Ерик Майерсон, стратег за развиващи се пазари в шведската банка SEB. „Фактът, че прибягват до такова насилие, показва колко трудно е положението за режима.“