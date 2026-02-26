АПИ би всякакви рекорди по безочие със скандални договори за милиарди

Виждали сме какви ли не безочия в разпределението на милиардите за пътища, но такова не е било. Държавна институция, в лицето на Агенция пътна инфраструктура, в прав текст и черно на бяло излъга, че не е подписвала анекси за индексиране на договори за стотици милиони евро. Междувременно същата АПИ е разписвала документи при изрична забрана от регионалния министър в оставка това да се случва - освен и ако самият той не е в кюпа, допускайки изключения. Документите са крити 8 дни и са публикувани в профила на купувача на 18 и 19 февруари - в ранни зори, часове преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Извън индексациите на стари договори в последния момент са финализирани или придвижени едни от най-големите обществени поръчки на агенцията.

Тези скандални обстоятелства станаха ясни след като от ПП-ДБ обявиха на 6 февруари, че в АПИ са индексирани договори за стотици милиони евро. От коалицията не представиха детайли, като чак сега се разбира, че в продължение на 4 дни - от изваждането на информацията наяве до 10 февруари - в АПИ всъщност не е е имало реално подписани договори и агенцията е умувала какво да прави. Умуването е приключило точно на 10 февруари, като е допуснато индексиране на договори на огромна стойност. Паралелно са задвижени и много крупни обществени поръчки. Всичко това се случва в условия на удължителен закон на бюджета и липса на средства. Закономерно случилото се взе главата на шефа на АПИ Йордан Вълчев, но по темата тепърва ще предстои развитие. Какво показват документите?

Индексации на тъмно

Детайли за индексираните на тъмно договори за пътно поддържане представи първа Лили Границка от “Медиапул”. Изнесените от нея данни се потвърждават категорично от профила на купувача на АПИ. Буквално в последния момент - на 18 и на 19 февруари, там са публикувани анекси към сключваните през 2023 г. дългосрочни договори за пътно поддържане. Анексирани са абсолютно всички съществуващи договори за пътно поддържане, за всички пътни управления, като при определянето на стойността на анексите е следван един и същ модел - достигане на максимално позволеното увеличение на стойността на договорите с до 50%. При някои пътни управления индексацията е по-малка, защото сходно увеличение е имало и през 2025 г., а 50-те процента е общ лимит.

Всичките допълнителни споразумения са с изходящ номер от дата 10 февруари, 2026 г. Моментът с датата е ключов, защото на 6 февруари, по собствените му обяснения, бившият регионален министър Иван Иванов е издал заповед да не се допуска никаква индексация на договори без негово съгласие. Заповедта на Иванов е издадена в деня, в който за пръв път Божидар Божанов предупреди, че се готви масово индексиране на договори. От това излиза, че Иванов е предприел светкавични мерки, забранявайки сключване на договори.

Ако приемем това за чиста монета, излиза, че министърът не е имал представа какви ги върши управителният съвет на АПИ. От допълнителните споразумения с фирмите става ясно, че решенията за анексиране на договорите и завишаване на стойността им е взето на заседание от УС на АПИ на 23 януари - дълго преди издадената от Иванов заповед.

На този фон възниква въпросът има ли превишаване на правомощия от страна на АПИ и в нарушение на заповедта ли са подписани споразуменията. Ако да, може ли да бъдат разтрогнати? “Сега” вече поиска отговор от МРРБ на тези въпроси.

Набъбване на разходите със стотици милиони евро без приет бюджет

Случилото се е особено скандално на фона на липсата на приет редовен бюджет за 2026 г. Всички разпоредители с бюджет се мъчат да работят в рамките на разходите от същия период на миналата година. Липсата на средства е изрично изтъкната и в заповедта на Иванов да не се допускат непредвидени в удължителния закон разход.

Закони, заповеди - все тая. Споразуменията са подписани. В тях АПИ се позовава на предвидената възможност в договорите стойността им да бъде завишена с до 50%, в случай че по бюджета на Агенцията са осигурени допълнително средства конкретно за дейността поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища. От самото подписване на споразуменията се подразбира, че това условие се счита за изпълнено, но е много вероятно това да не е така.

Показателно е и сравнението на сключените сега споразумения с текстовете на споразумения за увеличаване на стойността на договорите при онези пътни управления, при които е имало такъв ръст и през 2025 г. В споразуменията от 2025 г. изрично се посочва размер на допълнително осигурена сума, с която да се покрие увеличението. В новите споразумения такова нещо няма. Нещо повече - няма данни АПИ да е получавала допълнителни средства по тази линия извън едно единствено решение на МС. То е от 11 февруари, тоест ден след подписването на споразуменията, и е за сума, която покрива много малка част от одобрените индексации. МС е одобрил финансиране от 19.5 млн. евро точно за тази дейност - по договори за текущ ремонт и поддържане, като самото отпускане на парите е под условие - средствата се одобряват след приемането на редовен закон за държавния бюджет за 2026 г. Въпросът има или няма осигурено финансиране е ключов, защото може да се окаже, че няма правно основание за индексиране на договорите - наличието на допълнителни средства е изрично условие.

За разкош - финализиране на поръчки за милиарди

Извън индексациите на старите договори за пътно строителство, АПИ в последния момент придвижи процедури за възлагане на договори за милиарди. Както “Сега” писа, в последния момент - на 18 февруари, малко преди края на работния ден, АПИ обяви класиране по една от мегапоръчките за миналата година - за изграждане на ограничителни системи по републиканските пътища. По тази процедура - с прогнозна стойност близо 1 млрд. лв. без ДДС (490.8 млн. евро), крайният срок за подаване на оферти бе 23 октомври. Ценовите предложения бяха удобно отворени на 5 февруари, а за класиране се оказа, че са нужни ни повече, ни по-малко от 5 дни. На 10 февруари излезе класирането за три от обособените позиции, при другите три се е наложило даване на уточнения и решението е от 18 февруари. Въобще, дните 10 и 18 февруари са били инфарктни в АПИ за разписване на скандални документи.

Отворени оферти и по друга огромна поръчка - за 1.1 млрд. евро

Последните дни преди процедурата "приел сдал във властта" се оказаха идеални и за ключово развитие по друга огромна поръчка - за основен ремонт на републиканските пътища, с прогнозна стойност от 1.1 млрд. евро.

По тази поръчка, за която отново писа първо “Медиапул”, комисиите успяха да отворят оферти само за 5 от общо 9 обособени позиции. Три са отворени на 11 февруари, две - на 23 февруари. Има фирми с неотворени оферти, което означава, че са отпаднали по други причини. Времето по тази поръчка не е стигнало да се публикуват съпътстващи протоколи, така че в момента не е ясно на какви основания има фирми с неотворени оферти. Предстои да видим дали и тук няма да има синджир от съдебни дела.

Всичко това са скандални действия, които поставят под въпрос действията на целия УС на АПИ. В момента на мястото на Йордан Вълчев начело на агенцията е сложен инж. Стоян Николов, досега редови член на УС. Интересно той какви позиции е имал по всичко случило се в АПИ.

ИНДЕКСИРАНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

ОПУ ВИДИН - увеличение от 31.357 млн. евро;

ОПУ МОНТАНА - увеличение от 17.47 млн. евро;

ОПУ ЛОВЕЧ - увеличение от 14.4 млн. евро;

ОПУ ПЛЕВЕН - увеличение от 27 млн. евро;

ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - увеличение от 19.9 млн. евро;

ОПУ ГАБРОВО - увеличение от 19.5 млн. евро;

ОПУ РАЗГРАД - увеличение от 18.3 млн. евро;

ОПУ РУСЕ - увеличение от 32 млн. евро;

ОПУ СИЛИСТРА - увеличение от 23.8 млн. евро;

ОПУ ВАРНА - увеличение от 13.1 млн. евро;

ОПУ ДОБРИЧ - увеличение от 8.9 млн. евро;

ОПУ ТЪРГОВИЩЕ - увеличение от 27.4 млн. евро;

ОПУ ШУМЕН - увеличение от 12.6 млн. евро;

ОПУ БЛАГОЕВГРАД - увеличение от 16.97 млн. евро;

ОПУ КЮСТЕНДИЛ - увеличение от 26.2 млн. евро;

ОПУ ПЕРНИК - увеличение от 17.3 млн. евро;

ОПУ СОФИЯ - увеличение от 32.9 млн. евро;

ОПУ БУРГАС - увеличение от 41.3 млн. евро;

ОПУ СЛИВЕН - увеличение от 15.5 млн. евро;

ОПУ СТАРА ЗАГОРА - увеличение от 35.6 млн. евро;

ОПУ ЯМБОЛ - увеличение от 8-6 млн. евро;

ОПУ ПЛОВДИВ - увеличение от 16.8 млн. евро;

ОПУ КЪРДЖАЛИ - увеличение от 20.2 млн. евро;

ОПУ ПАЗАРДЖИК - увеличение от 10.7 млн. евро;

ОПУ СМОЛЯН - увеличение от 17 млн. евро;

ОПУ ХАСКОВО - увеличение от 50 млн. евро