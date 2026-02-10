АПИ е сключила 27 договора след оставката на кабинета

Агенция "Пътна инфраструктура" e сключила 27 договора от началото на 2026 година. След падането на кабинета Желязков до този момент агенцията е подала за публикуване контракти на обща стойност 86.8 млн. евро. Тази активност е по-висока спрямо публикувания брой договори за сходен период миналата година - 16, но при поръчките няма равномерни графици за приключването им.

Това показа проверка в профила на купувача на Агенция "Пътна инфраструктура".

В списъка с публикуваните от началото на годината договори има и контракти с много ниска стойност. Най-големият договор сред обявените от началото на годината е този с "Капш Телематик С" за следгаранционно обслужване на стойност 65.3 млн евро. Възможно е в АПИ да има и други подписани договори, които още да не са обявени в регистъра на обществените поръчки. В АПИ очакват финализиране огромни обществени поръчки като например тази за нови ограничителни системи, която е с прогнозна стойност близо 1 млрд. лв.

От АПИ коментираха, че от началото на годината няма разписвани индексации на цените на съществуващи договори за строителство. Така информация разпространи в свой пост и в предаването "Лице в лице" на bTV депутатът Божидар Божанов. Според него тече масова индексация на договори. „Част от тях са подписани за малко под 1 милиард, другите се готвят. Това са твърде много договори с твърде много страни по тях. Не трябва в последната седмица на правителството да се дават милиарди за индексация по договори. Твърде много прилича на наливане на пари за купуване на избори", коментира пред bTV Божанов.

"Сега" зададе серия от въпроси на АПИ по повод тези твърдения - предстоят ли индексации, в какъв обхват, всички ли договори ще бъдат индексирани, редно ли е това да става непоследствено преди назначаването на служебен кабинет и как ще бъде финансово подсигурена индексацията при липсата на средства и неприет държавен бюджет.

"В отговор на постъпилите въпроси относно твърдения от народния представител Божидар Божанов за предстоящи индексации по договори, уточняваме че в последните дни на кабинета не са подписвани индексации и към момента не се предвижда индексация на договори за обществени поръчки. Индексации биха се направили само и единствено според разпоредбите и изискванията на закона. От началото на годината такива не са подписвани", се казва в отговор на АПИ до "Сега".