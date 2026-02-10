Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

АПИ е сключила 27 договора след оставката на кабинета

Пътната агенция отрича да е индексирала стари контракти

10 Февр. 2026
В АПИ чакат финализиране някои огромни обществени поръчки като тази за мантинелите.
БГНЕС
В АПИ чакат финализиране някои огромни обществени поръчки като тази за мантинелите.

Агенция "Пътна инфраструктура" e сключила 27 договора от началото на 2026 година. След падането на кабинета Желязков до този момент агенцията е подала за публикуване контракти на обща стойност 86.8 млн. евро. Тази активност е по-висока спрямо публикувания брой договори за сходен период миналата година - 16, но при поръчките няма равномерни графици за приключването им. 

Това показа проверка в профила на купувача на Агенция "Пътна инфраструктура". 

В списъка с публикуваните от началото на годината договори има и контракти с много ниска стойност. Най-големият договор сред обявените от началото на годината е този с "Капш Телематик С" за следгаранционно обслужване на стойност 65.3 млн евро. Възможно е в АПИ да има и други подписани договори, които още да не са обявени в регистъра на обществените поръчки. В АПИ очакват финализиране огромни обществени поръчки като например тази за нови ограничителни системи, която е с прогнозна стойност близо 1 млрд. лв. 

От АПИ коментираха, че от началото на годината няма разписвани индексации на цените на съществуващи договори за строителство. Така информация разпространи в свой пост и в предаването "Лице в лице" на bTV депутатът Божидар Божанов. Според него тече масова индексация на договори. „Част от тях са подписани за малко под 1 милиард, другите се готвят. Това са твърде много договори с твърде много страни по тях. Не трябва в последната седмица на правителството да се дават милиарди за индексация по договори. Твърде много прилича на наливане на пари за купуване на избори", коментира пред bTV Божанов. 

"Сега" зададе серия от въпроси на АПИ по повод тези твърдения - предстоят ли индексации, в какъв обхват, всички ли договори ще бъдат индексирани, редно ли е това да става непоследствено преди назначаването на служебен кабинет и как ще бъде финансово подсигурена индексацията при липсата на средства и неприет държавен бюджет. 

"В отговор на постъпилите въпроси относно твърдения от народния представител Божидар Божанов за предстоящи индексации по договори, уточняваме че в последните дни на кабинета не са подписвани индексации и към момента не се предвижда индексация на договори за обществени поръчки. Индексации биха се направили само и единствено според разпоредбите и изискванията на закона. От началото на годината такива не са подписвани", се казва в отговор на АПИ до "Сега". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пътно строителство, АПИ

Още новини по темата

АПИ тайно сключи нов договор с "Капш" за тол системата
15 Яну. 2026

Нов рекорд - ремонт на 150 м междуселски път за 1.5 млн. лева

21 Дек. 2025

Мегатърг за 1 млрд. лв. за мантинели е спрян заради жалба

29 Ноем. 2025

И тази седмица ще се затваря магистрала "Тракия"
20 Окт. 2025

МВР и АПИ обявиха нови мерки за движение по "Тракия" и "Хемус"
10 Окт. 2025

АПИ е раздула цените в огромен търг за мантинели

06 Окт. 2025

АПИ разреши да се кара в аварийните ленти в участъците с ремонт
28 Септ. 2025

Шефовете в АПИ са взели над 450 000 лв. бонуси за 3 месеца
26 Септ. 2025

Пътната агенция дава почти 1 млрд. лева за мантинели

24 Септ. 2025

За 6 месеца в АПИ са си раздали 4,7 млн. лв. премии
07 Септ. 2025

За 12 часа са засечени над 1500 нарушители с висока скорост
07 Септ. 2025

В понеделник започва голям ремонт на пътя през Владая
14 Авг. 2025

Прокуратурата проверява бонусите за над 2.2 млн. лв. в АПИ
13 Авг. 2025

АПИ предупреди, че ще разчиства боклуци и храсти по "Хемус"

06 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?