АПИ е раздула цените в огромен търг за мантинели

Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) е завишила значително пределните цени по една от най-големите обществени поръчки за тази година - за изграждане на ограничителни системи по републиканските пътища. Максималните единични цени на различните системи мантинели са увеличени с над 20% спрямо нивата, считани от АПИ за пределни само броени месеци по-рано. Това е една от причините по поръчката да бъдат достигнати рекордни прогнозни стойности - очаква се изпълнението на договорите да струва 960 млн. лв. без ДДС.

Това показва прегледът на приложената към обществената поръчка документация. Както “Сега” писа, АПИ търси изпълнители по общо 6 обособени позиции за покриване на пътища с обща дължина 41 760 км. Договорите с потенциалните изпълнители ще са за 5 години. На етапа обявяване на поръчката финансовият ресурс не е осигурен и ще се отпуска с всеки държавен бюджет.

Поръчката бе обявена на 23 септември, като фирмите имат срок да подадат оферти до 23 октомври. Интересно е, че търгът се обявява броени месеци преди прекратяване на предходна поръчка със сходен предмет. Първата е обявена на 23.12.2024 г. - само за две от обособените позиции - Югозападен район и Южен Централен район. Видовете дейности, които е следвало да изпълнят фирмите, се припокриват почти на 100% с тези от настоящата процедура. В същото време пределните цени са с 20% по-ниски. Така например, пределната цена за доставка и монтаж на двувълнова ограничителна система N2 W2 е била 168.3 лв. и впоследствие е увеличена на на 206.17 лв. на метър. Пределната цена за доставка и монтаж на нови елементи за начало/край на ограничителни системи - H4b за съоръжение, е увеличена от 737.9 на 881.79 лв. на метър. При някои артикули пределните цени са много високи - за единичен буфер срещу удар тип R110, например, е била максимум 51 875 лв., вдигната е на 62 250 лв.

Не е ясно защо през декември миналата година АПИ е приемала тези по-ниски цени за меродавни, а тази година - вече не. Нещо повече - по по-ниските цени от 2024 г. са подадени реални оферти от фирми. За Южен централен район е имало три, за Югозападен - една. Тоест имало е компании, готови да доставят с по-нисък ценоразпис. Всички фирми обаче са били отстранени по технически причини, а процедурата - прекратена.

Интересна е и друга промяна в новата процедура спрямо старата от 2024 г. Финансовите изисквания към участниците вече са завишени. Минималният оборот, който се изисква от кандидатите, е 70 млн. лв. общо за последните 3 г., от които минимум 50 млн. лв. в сферата на обществената поръчка. В процедурата от декември 2024 г. изискваният минимален оборот за 3 г. е 60 млн. лв., като минимум 40 млн. лв. от него следва да е натрупан в сферата на поръчката. Ограничен в новата поръчка е и видът пътища, които се зачитат при изчисляване на минималния оборот - допускат се само магистрали и републикански пътища, по-ниският клас е отпаднал. Това вади от състезанието по-малки играчи, които са работили по регионите.

Проверка назад във времето показва, че пределните цени, които сега АПИ вдига, не са били актуализирани от 2022 г. За разлика от единичните цени обаче обемите дейности по отделните поръчки са завишени драстично. Прогнозната стойност по поръчката за изграждане на ограничителни системи по една от обособените позиции - Югозападен регион, например, през 2018 г. е била 6.7 млн. лв. по договор за 3 г., а през 2022 г. вече е 42 598 403 лв., отномо за 3 години. През декември, 2024 г. летвата се вдига на 198.5 млн. лв. по договор за 4 г., а в последната процедура прогнозната стойност вече е 180 млн. лв. по договор за 5 г.