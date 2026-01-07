Пеевски вкара абсурден закон за таван на цените на храните

Илияна Димитрова След държавните магазини за хората Делян Пеевски напира да сложи ред по цялата верига на доставки на хранителни стоки.

Популистки закон за ограничаване на търговските надценки на основни хранителни стоки внесоха в Народното събрание депутатите от ДПС-Ново начало. За законопроекта още в ранни зори се похвали лидерът им Делян Пеевски.

С него се поставя таван от 20% на надценката по цялата верига на доставки - от производителя до рафта в магазина.

Припомняме, че подобен закон почти през цялата 2025 година писа и земеделският министър Георги Тахов, пак по поръчка на ДПС-НН. Той така и не стигна до одобрение от Министерски съвет -вероятно заради огромните критики от всевъзможни браншови организации и независими експерти. В проекта се чертаеха тавани на надценките за всяко отделно ниво във веригата на доставка на основни хранителни стоки, както и редица ограничения като задължителна продажба на минимум 50% българска продукция, а също и абсурдна забрана промоциите да смъкват цените с повече от 10%.

След провала на проекта "Тахов" Пеевски явно е взел нещата в свои ръце. Той обаче не играе "на дребно" - с различни надценки за производители, вносители, дистрибутори и търговци на дребно, а спуска общ таван от 20%, а всички участници по веригата да се разберат помежду си как да се вместят в него.

Все пак този вариант е по-либерален от държавните "магазини за хората", които за момента са само щандове, където търговската надценка е максимум 10%.

Ограничението от 20% търговска надценка се предлага за масовите храни - брашно, хляб, макаронени изделия, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, яйца, краве масло и растителни масла, риба, захар, ориз, фасул и леща, картофи, зеле, моркови, лук, домати, краставици и чушки, ябълки, банани и портокали. На Министерския съвет се вменява да утвърди подробния списък и спецификации на продуктите. В магазините стоките с регулирана надценка трябва да носят специален стикер.

В проекта има две формули за изчисляване на търговската надценка - едната е по-сложна и подробна, втората е опростена, "за целите на контрола". Под надценка се разбира разликата между покупната и продажната цена без ДДС, представляваща възнагражденията на отделните икономическите оператори за упражняваната от тях дейност (производство, внос, дистрибуция, продажба).

Проектът на ДПС-НН иска да задължи всички търговци да поддържат "минимални количества" от регулираните храни. Колко е минимумът, ще определя не съответният бизнес, а държавата - Пеевски възлага на МС да напише наредба по въпроса.

Има и други странни ограничения и изисквания, които буквално взривяват логиката на нормалния пазар и намирисват на соцпопулизъм.

В зависимост от оборотите на обектите глобите за нарушения в законопроекта варират от 5000 евро до 200 хил. евро. Не е ясно обаче кой точно ще бъде санкциониран, след като за спазването на тавана от 20% търговска надценка отговорност имат всички участници във веригата на доставка на съответната стока.

Ако този закон бъде приет, всички по веригата ще имат 30-дневен срок да приведат счетоводната си документация, така че да позволява установяването на цените и надценките, включително и на максималната търговска надценка. В същия този срок търговците трябва да коригират цените, така че да не надвишават тавана от 20%.

Веднага става ясно, че това няма как да е възможно, защото в този едномесечен срок Министерски съвет няма все още да е одобрил списъка с регулираните стоки. В законопроекта е посочено, че МС трябва да изработи този списък в 30-дневен срок от влизане в сила на закона, а в двумесечен срок - и наредбата за минималните наличности от тези стоки в магазините.

Законопроектът е предвиден да действа до края на 2026 г. В него дори има специален член, който посочва каква е целта на този закон - "да защити жизнения стандарт на населението чрез ограничаване на необосновано вдигане на цените и да предотврати спекулативни търговски практики".

По повод предишния опит да се направи закон за таван на търговските надценки, икономисти и представители на засегнатите бизнеси предупредиха, че ефектът ще е точно обратен - повишение на цените заради липса на всякаква конкуренция, продажба на едни и същи артикули на едни и същи цени и стесняване на асортимента в ущърб на потребителите.