Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Законът "Антиспекула" срещна мощен отпор от бизнеса

Това е груба, системна и непропорционална намеса на държавата в пазарните механизми, недоволстват над 20 браншови организации

Днес, 13:15
Законът "Антиспекула" има цел да контролира не само цените на хранителните продукти, но и на горивата, лекарствата, банковите такси и услугите на мобилните оператори.
Илияна Кирилова
Законът "Антиспекула" има цел да контролира не само цените на хранителните продукти, но и на горивата, лекарствата, банковите такси и услугите на мобилните оператори.

Над 20 бизнес организации от различни икономически сектори излязоха с гневна реакция на приетия от Народното събрание на първо четене Закон за контрол на цените на основни стоки и услуги. Негови вносители са депутати от БСП, МЕЧ и Величие, но законопроектът получи подкрепа на първо четене от всички парламентарни сили с изключение на ПП-ДБ.

"Този законопроект представлява груба, системна и непропорционална намеса в свободното ценообразуване и пазарните механизми, която не е икономически обоснована, не е правно необходима и създава реални и значителни рискове за функционирането на пазара в изключително чувствителен и критичен момент за българската икономика – въвеждането на еврото", се казва в позицията.

Тя е подписана не само от сдружения на търговци и производители на хранителни стоки и напитки, но също така от Асоциацията на банките, Газовата и петролна асоциация и Асоциацията на търговците с лекарства.

Всички те яростно отхвърлят въвеждането на каквито и да било нови, допълнителни или извънредни мерки за административен контрол върху цени и надценки, извън вече съществуващата правна рамка, включително и Закона за въвеждане на еврото.

Според вносителите основна цел на законопроекта е борбата със спекулата, породена от смяната на лева с единната европейска валута - еврото. Това е и причината от БСП гордо да обявят, че внасят закон "Антиспекула".

"Еврозоната не може и не трябва да служи като оправдание за извънредни мерки, които де факто демонтират конкуренцията, подкопават принципите на свободния пазар и влизат в пряко противоречие с основополагащите правила на единния европейски пазар. Подобни законодателни инициативи злепоставят България пред европейските ѝ партньори именно в момент, в който страната търси доверие, стабилност и дългосрочни инвестиции като пълноправен член на еврозоната", се казва в позицията на засегнатите бизнеси.

"В България има достатъчно законови норми и механизми, които действат в защита на потребителите и санкциониране на нелоялни търговски практики, предотвратяване на картелни споразумения и злоупотреба с пазарно положение", посочват засегнатите браншове.  Те напомнят, че Законът за въвеждане на еврото също предвижда рестрикции и контрол срещу необосновано увеличение на цените в периода на двойното им обозначаване, т.е. до 8 август 2026 г. Поради тази причина Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите и други компетентни органи са натоварени с допълнителни правомощия при извършване на проверките. 

"Въвеждането на нов, паралелен режим на контрол дублира съществуващи функции, създава правна несигурност и отваря широко поле за противоречиви тълкувания, селективно прилагане и административен произвол", предупреждават бизнес организациите.

Представителите на бизнеса припомнят, че покрай въвеждането са направили съществени разходи и усилия за промени в своята организация на работа, мащабна адаптация на ИТ системи, счетоводна отчетност, логистика и масово обучение на персонал.

"Само дни след старта на този процес, вместо стабилна и предвидима среда, бизнесът е изправен пред нови, прибързани и популистки по своя характер законодателни инициативи, които действат като административен шок и подкопават доверието в институционалната рамка", недоволстват предприемачите.

Затова те настояват Народното събрание да отхвърли спорния законопроект, както и всякакви сходни опити, имайки предвид законопроекта на ДПС-Ново начало за налагане на 20% таван на търговската надценка.

 

Какво предвижда законът?

Държавен контрол на цените на основни хранителни стоки, лекарства, горива, банкови такси и услугите на мобилните оператори до края на 2026 г.

- На тези стоки и услуги Министерски съвет трябва да определи ценови тавани, които да преразглежда периодично.

- За хранителните стоки в големите търговски вериги се въвежда и 10% таван на търговската надценка.

- Някои от текстовете звучат абсурдно - например търговците, банките, бензиностанциите, аптеките и мобилните оператори да върнат цените и таксите си на нивата им от 1 януари 2025 г. 

 

Какви биха били негативните последици от него?

- Изтегляне на продукти от пазара

- Разширяване на сивия сектор

- Възникване на дефицити

- Свиване на българското производство

- Блокиране на инвестиционни решения

- Спад на вътрешното потребление

- Риск за финансовата стабилност на държавата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

търговски надценки, контрол на цените

Още новини по темата

Предизборно мнозинството гласува таван на цените на редица стоки и услуги
14 Яну. 2026

Всички са срещу абсурдния закон на Пеевски за надценките
11 Яну. 2026

Шефът на НАП похвали "добрата кампания" по въвеждането на еврото
11 Яну. 2026

НАП е връчила актове за 200 000 лв. заради надути цени
09 Яну. 2026

Пеевски вкара абсурден закон за таван на цените на храните
07 Яну. 2026

КЗК ще проучва доставните цени в малките хранителни магазини
06 Яну. 2026

НАП и КЗП ще правят по 400 проверки дневно заради еврото
30 Дек. 2025

НАП глоби 9 търговци за надути цени
16 Дек. 2025

КЗК откри огромни проблеми в пазара на мляко и млечни продукти
03 Дек. 2025

Дронове жужат, цените трептят, еврото иде
19 Септ. 2025

Има решения срещу инфлацията. Няма кой да ги приложи
14 Авг. 2025

Законът за надценките ще доведе до дефицит, поскъпване и непродаваеми стоки
13 Авг. 2025

КЗК пита търговските вериги на кои храни ще вдигат цените
05 Авг. 2025

Държавата иска да забрани промоциите в магазините
04 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?