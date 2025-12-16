НАП глоби 9 търговци за надути цени

СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА КЗП също информираха за засилен контрол дни преди въвеждането на еврото в по-малки магазини за хранителни стоки.

Фискалните инспектори от НАП и служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) са проверили от началото на октомври 564 търговски вериги и магазини в цялата страна за необосновано повишение на цените на стоките, съобщиха от приходната агенция.

Обект на проверка са били документи за произход на стоката, данни, свързани с доставчици, доставни и крайни продажни цени, доставено и продадено количество, обороти, разходи и др.

В 65 от проверените обекти екипите са установили ръст на цените на част от стоките, без затова да има ясни и обективни икономически причини, за което са издадени актове. На 9 от тези търговци са връчени наказателни постановления, с които са определени санкции в размер на общо 45 000 лв.

В 306 от магазините проверките все още продължават, като е необходимо търговците да предоставят в определения за това срок информация в приходната агенция.

Освен за необосновано повишение на цените данъчните инспектори следят при всяка проверки също така дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото. Съставени са над 20 акта заради некоректно отразяване на двете стойности в касовите бележки.

С промени в Закона за въвеждане на еврото в България, приети през август, на бизнеса беше даден двумесечен срок – до 8 октомври 2025 г., да приведе дейността си според нормативните правила. В този период екипите на НАП извършваха проверки, като не налагаха глоби, а даваха насоки на търговците за необходимите действия, които трябва да предприемат, за да отговарят касовите им апарати на законовите изисквания. След изтичането на този срок, при установяване на нарушение на нормативните изисквания, свързани с въвеждане на единната европейска валута, започнаха да се налагат санкции.

Тези дни от КЗП също информираха за засилен контрол дни преди въвеждането на еврото в магазини за хранителни стоки с обороти под 10 млн. лв. годишно, т.е. по-малки търговски обекти. За последната седмица са извършени 80 съвместни проверки с НАП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.