След динамичния старт на 2026 г. и първоначалния преходен период въвеждането на еврото в България навлиза в по-спокойна и предвидима фаза. Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото. Впечатленията на обществото за цялостно плавен преход стабилизират подкрепата за членството в еврозоната и смекчават част от притесненията за краткосрочните ефекти от въвеждането на еврото. Според данните от последното социологическо проучване на „Алфа рисърч“ за въвеждане на еврото в България, поръчано от Министерството на финансите, самооценките за степента на информираност по отношение на процеса и стъпките, които трябва да се извървят, на национално ниво продължават да нарастват с изключително бързи темпове (74%), като стойностите постепенно се доближават до регистрираните нива при бизнеса (85%). Паралелно с това и при двете целеви групи се увеличава запознатостта с ключови практически аспекти на процеса и достига най-високата си точка от началото на мониторинга – април 2025 г.

От началото на февруари ежедневните разплащания, финансовите услуги и работата на администрацията вече се осъществяват единствено в новата валута. Обменът на налични левови средства продължава. До 30 юни 2026 г. всички търговски банки и пощенските клонове в населени места без банки обменят левове в евро без такси, а БНБ ще извършва обмен безсрочно и безплатно. При проблеми, свързани с обмена на пари или банкови услуги, сигнали могат да се подават към БНБ по електронна поща на адреси: [email protected] и [email protected].

Двойното обозначение на цените остава ключов инструмент за сравнимост. До 8 август 2026 г. цените на стоките и услугите продължават да се изписват едновременно в евро и левове. При некоректно обозначение нацените, неправилно закръгляване или несъответствие между стойностите в евро и левове потребителите могат да подават сигнали до КЗП на телефон 0700 111 22 или по електронна поща: [email protected].

Контролът върху цените и търговските практики остава засилен и през пролетните месеци. При нарушения, свързани с касови бележки и фискални документи, сигнали могат да се подават към НАП на телефон 0700 18 700 или по електронна поща: [email protected] .

При съмнения за необосновано повишаване на цени потребителите могат да подават своите сигнали както до КЗП, така и до НАП чрез съответните канали за контакт, посочени по-горе.



