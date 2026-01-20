Медия без
Пазарувай с карта и спечели ваучер за 250 евро в Kaufland

Клиентите на веригата могат да участват за награда, ако в тримесечния период на кампанията направят покупки с банкова карта за поне 100 еврo

20 Яну. 2026
Kaufland България

София, 20 януари 2026 г. – Kaufland стартира нова кампания, която насърчава картовите разплащания при пазаруване и дава шанс на клиентите да спечелят ваучери за пазаруване, всеки на стойност 250 евро (488,96 лева). В периода от 20 януари до 19 април 2026 г. всеки клиент, който извърши една или повече покупки в магазин на веригата на обща стойност минимум 100 евро (195,58 лв.) през поне един от периодите на кампанията и заплати с една и съща дебитна или кредитна карта, или с ваучер за храна на електронен носител, издадени от партнираща банка*, може да участва в играта. Участието е възможно неограничен брой пъти. 

 

Кампанията се реализира с подкрепата на Visa и Mastercard.

 

В условията на преход към единната европейска валута, плащането с карта осигурява максимално удобство и сигурност за потребителите, като елиминира нуждата от боравене с две валути едновременно в периода на двойното обращение. Този начин на плащане при пазаруване спестява време на касата и улеснява логистиката в момент, в който движението на пари в брой е затруднено поради смяната на лева с евро.  

 

*В играта участват физически лица с дебитни или кредитни карти, издадени от следните кредитни институции - УниКредит Булбанк, Пощенска банка (Юробанк България АД), Първа инвестиционна банка (Fibank), Майфин (MyFin), Обединена българска банка (ОББ), Алианц Банк България , iBank и Централна кооперативна банка (ЦКБ).

 

Общо 300 ваучера за пазаруване в Kaufland, всеки на стойност 250 евро (488,96 лв.), ще бъдат разпределени чрез тегления в края на всеки от трите периода на кампанията, като във всяко от тях ще бъдат излъчвани по 100 печеливши. Освен тях ще бъдат изтеглени и резервни участници, в случай че някой от печелившите не бъде открит в сроковете, определени в Общите условия или не желае да получи своята награда.

 

Пълните условия на кампанията са достъпни на kaufland.bg/igra.

 

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки в най-големите си обекти.  Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага съсс 70 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

