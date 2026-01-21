Kaufland България е работодател №1 в ритейла

София, 21 януари 2026 г. – Kaufland България затвърди лидерската си позиция като работодател №1 в ритейл сектора у нас. Компанията заслужи за осма поредна година престижния сертификат Top Employer от независимия Top Employers Institute, като през 2026 г. постигна своя най-висок до момента общ резултат от 96,29%. Признанието идва след задълбочен международен одит и поставя Kaufland сред ограничен кръг компании в Европа, които последователно надминават глобалните стандарти в управлението на хора.