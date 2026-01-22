Държавни и общински услуги в евро: как се справят институциите

Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. оказва влияние не само върху търговията и банковия сектор, но и върху всички държавни и общински услуги. От първия ден на годината държавните такси, глоби, административни услуги и плащания към институциите са превалутирани в евро. Осигурено е безпроблемното и гладкото прилагане на еврото във всички управлявани публични услуги на държавната и общинската администрация.

Информационните системи и електронните услуги са адаптирани към работа в новата валута. Порталите за онлайн плащания на НАП, общинските администрации, МВР и други институции автоматично преминаха към евро още от началото на 2026 г. Това обхваща плащания като електронни винетки, такси за издаване на документи, регистрационни услуги, съдебни такси и други административни плащания. В системите сумите се визуализират в евро, като историческите данни се запазват в първоначалната валута, но са ясно обозначени за прозрачност и проследимост. Услуги, които са били заплатени в левове преди датата на въвеждане на еврото, не се превалутират и не се променят. В случаите, когато се налага възстановяване на суми – например при надплатена такса, отменена глоба или корекция – възстановяването се извършва в евро по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева.

В периода на двойно обращение – от 1 до 31 януари 2026 г. – плащанията в брой към държавни и общински институции могат да се извършват както в левове, така и в евро. Връщането на ресто обаче се извършва само в евро, при спазване на същите правила, които важат и за търговските обекти. След 1 февруари 2026 г. всички плащания към институциите – както в брой, така и безкасови – се извършват изцяло в евро.

Администрациите работят с актуализирани вътрешни правила, информационни табла и адаптиран софтуер. Държавните и общинските служители са преминали обучения, свързани със смяната на валутата, за да могат да оказват съдействие и да разясняват промените.

През целия преходен период държавата прилага строг контрол за коректното прилагане на правилата. Компетентните органи реагират при сигнали за неправилно превалутиране, грешно закръгляване или неправомерно начислени такси. Това гарантира, че преминаването към еврото няма да доведе до увеличение на административните разходи за гражданите и бизнеса.