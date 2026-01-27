Още само 5 дни можем да плащаме с левове

Две трети от левовете вече са изтеглени от обращение. В населението все още има около 10 млрд. лева.

Това обяви председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов на днешния брифинг. Той припомни, че тази седмица е последната, в която двете валути - левове и евро, се използват паралелно в страната. От 1 февруари всички плащания ще стават само в единната европейска валута - евро. До края на годината обаче в търговските банки и в пощенските клонове в малките населени места хората ще може да обменят левове за евро, като до 30 юни 2026 г. тази обмяна ще се прави без такси. В БНБ тази обмяна ще може да се прави безплатно без краен срок.

Иванов обяви, че процесът на въвеждане на еврото върви добре, рязко са намалели жалбите на потребители за нарушения към контролните органи като НАП и КЗП - от близо 3000 в първата седмица на януари, до по-малко от 900 през третата седмица.

От Координационния център за еврото сигнализираха за търговци, които обменят левове в пощенските клонове в малките населени места. Към тях бе отправен призив да се обърнат за тази операция към банките, тъй като капацитетът в пощите е съобразен с населението по места. В седмицата от 19 до 23 януари в пощенските клонове са осъществени над 24 000 операции за 47 млн. лв.

"Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и никой няма основание да откаже плащане с нея", обяви Иванов по повод оплакванията на потребители за отказ от търговци да приемат тези банкноти.

От БНБ обясниха, че в случай на несъразмерност на покупката спрямо предложената 200 еврова банкнота, търговецът може да откаже плащане с нея. Например с 200 евро да си купите едно кафе, това е нарушение на правилото за добросъвестност, поясниха от БНБ.

"В крайна сметка потребителят може да не извърши покупката, ако търговецът отказва да приеме 200-евровата банкнота. Тук той си носи репутационния риск", посочи Владимир Иванов.

Богомил Николов от "Активни потребители" призова търговците да се снабдят с устройства за проверка на банкнотите, ако изпитват съмнения.

До момента през яснуари са регистрирани 23 случая на фалшиви банкноти, включително и реквизитни, и те не са повече от миналата година, обявиха от Координационния център за еврото. Най-многобройни са задържаните 100-еврови фалшиви банкноти - над 100. От тези с 200 евро номинал са установени 2 фалшиви банкноти.