Транспортният министър изненадващо уволни шефа на НКЖИ

Служебният министър на транспорта Корман Исмаилов е освободил председателя на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Това се е случило още на 2 март, разкри Economic.bg.

Уволненият е Тодор Василев, бивш депутат от "Има такъв народ".

Причината е "неспазено разпореждане на министъра във връзка с подобряване на финансовата дисциплина“.

Временно начело на управата на НКЖИ ще застане инж. Мария Генова. Тя вече е вписана в Търговския регистър като „независим член“ на УС.

Тодор Василев влезе в НКЖИ преди година. През май спечели конкурс и бе назначен в ръководството на жп компанията с мандат до 2030 г. Заради предсрочното прекратяване на договора му ще му бъдат изплатени съответните обезщетения.

Пред НКЖИ Василев бе шеф на Агенция „Пътна инфраструктура“ по времето, когато Гроздан Караджов бе регионален министър в кабинета „Петков“.

Инж. Мария Генова пък бе назначена за генерален директор на НКЖИ от бившия транспортен министър Георги Гвоздейков (при кабинета „Денков“). През август 2022 г. Гвоздейков, вече служебен министър в кабинета „Главчев“, я отстрани от поста заради „занижен контрол на безопасността“ (след поредица от жп инциденти).

Междувременно дойде още една новина от НКЖИ. Нели Андреева е подала оставка като зам.-генерален директор. Като причини тя е изтъкнала „съмнителни назначения“ и „скандални договори“, сключвани от временното ръководство на компанията.

Изглежда, че кадровите промени в НКЖИ по традиция имат политико-икономически подтекст. Държавното предприятие има инвестиционни планове за милиарди евро, като разчита на финансиране от ЕС.

В момента в управителния съвет на НКЖИ влизат: