Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НКЖИ уволни 9 от 15-те служители, крали ябълки в работно време

Днес, 18:23
Александър Вецков
Александър Вецков

Националната компания "Железопътна инфраструктура" уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки от частна градина по време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище.

Генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков се извини на собствениците на ябълковата градина, която стана обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври 2025 г., съобщиха от НКЖИ.

След като инцидентът беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, инж. Александър Вецков незабавно разпореди вътрешна проверка, казаха от компанията. На база събраните данни и писмени обяснения от всички участници бяха предприети най-строги дисциплинарни мерки – девет работници и ръководителят на групата са освободени от работа, а други петима служители и ръководни лица са получили официални предупреждения за уволнение.

„Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.

НКЖИ отстоява принципа на нулева толерантност към всякакви прояви, които компрометират железопътния сектор и доверието на обществото в него. Компанията ще продължи да работи за утвърждаване на култура на професионализъм, етика и уважение – както към труда, така и към хората и средата, в която работим.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НКЖИ

Още новини по темата

Служители на НКЖИ крали ябълки, вместо да ремонтират релсите

19 Окт. 2025

Депутати заподозряха разпродажба на БДЖ и пощите "на парче"
19 Септ. 2025

НКЖИ боядиса в бяло 700 км жп релси срещу жегите
14 Авг. 2025

Транспортният министър освободи шефа на БДЖ
22 Февр. 2025

Камери ще следят жп работниците

24 Яну. 2025

От всички оператори БДЖ добавя най-много минути!

19 Авг. 2024

Нов влаков инцидент у нас
12 Авг. 2024

Агенцията за автомобилни инспекции и НКЖИ се сдобиха с нови шефове
06 Авг. 2024

Гвоздейков разпореди одит в НКЖИ заради зачестилите жп инциденти
07 Юни 2024

Асен Василев обеща да вкара Пловдив в страната на чудесата
24 Апр. 2024

Абсурд - ремонтирани с европари жп гари стоят под ключ
23 Яну. 2024

Поне 40 аварии бавят допълнително БДЖ
26 Ноем. 2023

Гвоздейков уволни шефовете на НКЖИ

19 Септ. 2023

Службата срещу евроизмамите: България ще връща 38 млн. евро по жп проект
23 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте