НКЖИ уволни 9 от 15-те служители, крали ябълки в работно време

Националната компания "Железопътна инфраструктура" уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки от частна градина по време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище.

Генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков се извини на собствениците на ябълковата градина, която стана обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври 2025 г., съобщиха от НКЖИ.

След като инцидентът беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, инж. Александър Вецков незабавно разпореди вътрешна проверка, казаха от компанията. На база събраните данни и писмени обяснения от всички участници бяха предприети най-строги дисциплинарни мерки – девет работници и ръководителят на групата са освободени от работа, а други петима служители и ръководни лица са получили официални предупреждения за уволнение.

„Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.

НКЖИ отстоява принципа на нулева толерантност към всякакви прояви, които компрометират железопътния сектор и доверието на обществото в него. Компанията ще продължи да работи за утвърждаване на култура на професионализъм, етика и уважение – както към труда, така и към хората и средата, в която работим.