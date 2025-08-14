НКЖИ боядиса в бяло 700 км жп релси срещу жегите

НКЖИ Коловозите в Бургас са като покрити със сняг след варосването.

Влаковете в България вече се движат по бели релси, след като НК „Железопътна инфраструктура“ обработи с боя и вар над 700 км жп линии. Тази обработка води до понижение на температурата на релсите с между между 2°C и 4°C, което оказва положително въздействие върху стабилността и безопасността на железопътната инфраструктура при високите летни температури, отбелязват от компанията.

Обработени са главните и приемно-отправните коловози в гарите София Север, Захарна Фабрика, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Димитровград, Карнобат и Свиленград.

Всяко лято за по-голяма безопасност се въвеждат ограничения в скоростта на влаковете в определени отсечки и при достигане на температура на релсите над 54°C. Високите температури създават риск от загуба на устойчивост на релсовия път (измятане), което може да доведе до прекъсване на движението. С тази превантивна мярка НКЖИ осигурява по-безопасно движение на влаковете в най-горещите дни от годината, уверяват оттам.

От съобщението става ясно, че температурата на релсите се мери на всеки час, през 40-50 км по цялата мрежа. При необходимост се въвежда намаление на скоростта. Приема се, че максималната температура на релсите е с 20°C по-висока от максималната температура на въздуха.

При изграждането на всички нови отсечки НКЖИ използва материали, повишаващи устойчивостта на релсовия път, като самото проектиране е съобразено с климатичните зони и геометрията на трасето, твърдят от компанията.