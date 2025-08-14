Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НКЖИ боядиса в бяло 700 км жп релси срещу жегите

От компанията мерят температурата на всеки час

Днес, 15:15
Коловозите в Бургас са като покрити със сняг след варосването.
НКЖИ
Коловозите в Бургас са като покрити със сняг след варосването.

Влаковете в България вече се движат по бели релси, след като НК „Железопътна инфраструктура“ обработи с боя и вар над 700 км жп линии. Тази обработка води до понижение на температурата на релсите с между между 2°C и 4°C, което оказва положително въздействие върху стабилността и безопасността на железопътната инфраструктура при високите летни температури, отбелязват от компанията.

Обработени са главните и приемно-отправните коловози в гарите София Север, Захарна Фабрика, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Димитровград, Карнобат и Свиленград.

Всяко лято за по-голяма безопасност се въвеждат ограничения в скоростта на влаковете в определени отсечки и при достигане на температура на релсите над 54°C. Високите температури създават риск от загуба на устойчивост на релсовия път (измятане), което може да доведе до прекъсване на движението. С тази превантивна мярка НКЖИ осигурява по-безопасно движение на влаковете в най-горещите дни от годината, уверяват оттам.

От съобщението става ясно, че температурата на релсите се мери на всеки час, през 40-50 км по цялата мрежа. При необходимост се въвежда намаление на скоростта. Приема се, че максималната температура на релсите е с 20°C по-висока от максималната температура на въздуха.

При изграждането на всички нови отсечки НКЖИ използва материали, повишаващи устойчивостта на релсовия път, като самото проектиране е съобразено с климатичните зони и геометрията на трасето, твърдят от компанията.

Релсите край Карнобат
НКЖИ Релсите край Карнобат
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

влакове, железници, НКЖИ

Още новини по темата

Държавата ще даде 1.4 млрд. евро за жп превози
11 Авг. 2025

БДЖ пуска 30-дневна предварителна продажба на билети за бързите влакове
25 Юли 2025

Едва 4% от българите избират да пътуват с влак
05 Юли 2025

България подготвя втора жп връзка с Турция
19 Юни 2025

Жп транспортът става водещ за превоза на пътници у нас
17 Юни 2025

Първите експреси стигнаха без закъснение Бургас и Варна
15 Юни 2025

От утре БДЖ пуска експресни влакове до Варна и Бургас
14 Юни 2025

Частни пътнически влакове тръгват от 13 декември 2026 г.
03 Юни 2025

По-голяма скорост и по-добра хигиена ще са приоритетите за БДЖ
02 Юни 2025

От юни с влак от София до Бургас ще е около 5 часа
27 Май 2025

След дъжд - качулка в бързия влак за Варна
23 Апр. 2025

Новите локомотиви "Сименс" обслужват само шест линии
17 Апр. 2025

БДЖ пуска три нови локомотива "Смартрон"
27 Март 2025

Двама машинисти пострадаха при пожар в локомотив
09 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар