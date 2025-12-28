Медия без
Пенсионерите в Швеция масово тръгнаха да учат

Рекорден брой възрастни са записани в специален университет "от пенсионери за пенсионери"

Днес, 16:54
Все повече пенсионери в Швеция учат нещо в специалните университети за възрастни.
Pexels.com
Рекорден брой пенсионери в Швеция се записват в университет, за да борят самотата и поддържат умственото си здраве. За целта в страната беше създадена верига от специални висши училища "от пенсионери за пенсионери", съобщава "Гардиън".

Senioruniversitet има около 30 независими клона в цялата страна, където се провеждат образователни цикли, лекционни серии и университетски курсове по широк кръг от теми, включително езици, политика, медицина и архитектура. В него хора на възраст 55 и повече могат да учат срещу минимална такса.

Клонът в Стокхолм, който е най-големият в Швеция, стана толкова популярен от основаването си през 1991 г., че сега се управлява от около 100 доброволци в няколко места в столицата. Най-популярното му събитие - лекциите във вторник, привлича около 1000 души всяка седмица.

Сред последните теми на тези лекции са „Изкуството на връчването на Нобеловите награди“ от бивш член на Нобеловия комитет, „Дезинформация и изкуствен интелект – заплахата, която сами сме създали“ и „От сапуна към културното наследство/канона и обратно“.

Членството в пенсионерския университет е достигнало рекордно високо ниво, казва Инга Санер, председател на Senioruniversitetet в Стокхолм. През 2023 г. по тази линия в Швеция са проведени 2099 събития, в които са участвали 161 932 души. Тази година се очаква този брой да се увеличи до 177 024 участници в 2391 събития.

"Желанието да учиш за удоволствие или заради самото учене е радост в едно общество, което все повече се фокусира върху ученето и образованието като подготовка за работа", обяснява Гунар Даниелсон, генерален секретар на Folkuniversitetet - организация за продължаващо обучение, която си партнира с пенсионерските университети.

Университетът за пенсионери помага не само на "студентите", а и на доброволците, защото за тях това е като работно място, в която прекарват чудесно време и се срещат с други хора. 71-годишният Йоахим Форсгрен, бивш лекар, сега преподава лекции на медицински теми в училището в Стокхолм. Доброволчеството, според него, дава на хората „чувство за смисъл и че все още допринасят за нещо“. Чрез доброволчеството, казва той, „ние допринасяме за някакъв вид демократичен проект". На фона на нарастващата дезинформация и популизъм в интернет, университетът помага на хората да погледнат критично на количеството информация, в което почти се давим всеки ден, смята медикът.

