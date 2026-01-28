Медия без
Швеция иска деца на 13 г. да носят наказателна отговорност

Мотивът на правителството е, че все повече банди вербуват малолетни за своите престъпления

Днес, 07:02
Преди година знамето над парламента в Стокхолм бе наполовина свалено в знак на траур за стрелба в училище в Йоребрьо, при която загинаха 11 души
ЕПА/БГНЕС
Шведското правителство работи активно по планове за промяна в законодателството, според които ще се понижи възрастта за носене на наказателна отговорност от 15 на 13 г. при тежки правонарушения. Инициативата е в отговор на зачестяващи случаи на вербуване на деца в банди за извършване на престъпления без сериозни последствия за тях, съобщава BBC.

Правосъдният министър Гунар Стрьомер заяви, че Швеция се намира в "извънредна ситуация" и да се прекрати използването на деца в престъпни мрежи е "критична задача" за правителството. Той посочи, че предложението за промени се отнася само за "най-сериозните престъпления" като убийство, опит за убийство, употреба на взривни устройства, използване на оръжия и за изнасилвания.

Същевременно полицията, служители в затвори и прокурори се противопоставят на плана, като някои от тях се притесняват, че това може да доведе до още по-млади престъпници. Две НПО пък посочиха, че затворническата система не е оборудвана да се справя с такива млади правонарушители и задържането им може да наруши правата на децата.

Законопроектът ще бъде изпратен до Шведския законодателен съвет, който разглежда проектите, които правителството възнамерява да внесе в парламента. След това, ако бъдат одобрени от парламента, промените ще влязат в сила през лятото.

Данните на Шведския национален съвет за превенция на престъпността показват, че броят на регистрираните престъпления, свързани с лица под 15-годишна възраст, се е удвоил през последното десетилетие. Настоящото правителство дойде на власт през 2022 г., обещавайки да се справи с организираната престъпност. А в началото на 2025 г. разследване, наредено от правителството, препоръча намаляване на възрастта за наказателна отговорност на 14 г. при сериозни случаи.

Премиерът Улф Кристерсон потвърди през септември, че това е целта, защото децата „биват безмилостно експлоатирани от престъпни мрежи за извършване на тежки престъпления“. „Както за да защити тези деца, така и техните потенциални жертви, правителството предприема решителни действия срещу този вид цинична експлоатация“, добави той.

След това правителството обяви, че вече се стреми да намали границата 13 г. и изпрати законопроекта за обсъждане от 126 органа и НПО.

