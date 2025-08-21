Медия без
В Швеция преместиха цяла църква заради мина за желязо

Емблематичната дървена конструкция в Кируна е паметник на архитектурата

Днес, 12:00
Крал Карл XVI Густав (с шапката) взе участие в процесията, придружаваща църквата по пътя към новото ѝ място
ЕПА/БГНЕС
В Швеция вече десетилетие върви преместването на цял град заради голяма желязна мина, която трябва да се укрепи и разшири, за да продължи добивът.

В най-северния град на страната - Кируна, намиращ се зад Полярния кръг, в района на Лапландия, проектът е на път да бъде приключен. Местят се сгради и хиляди жители, но основното внимание тези дни е съсредоточено върху 113-годишната църква на града.

Добивът на желязна руда под Кируна е толкова обемен, че през втората половина на ХХ век по сградите и пътищата се появяват опасни пукнатини. За да се предотврати срутването на Кируна директно в мината, през 2004 г. бе решено градът да бъде преместен. Операцията започна започва през 2014 г. и все още продължава.

Операторът на мината - LKAB, посвети последната година в разширяване на пътя за пътуването, което ще отведе боядисаната в червено църква – една от най-големите дървени конструкции в Швеция и често избирана за най-красивата в страната – на 5 км по криволичещ маршрут до чисто новия център на Кируна.

Работници повдигнаха преди два дни с мощни крикове 672-тонната църква и я качиха върху специално построена платформа ремарке. Маршрутът от 5 км може и да не изглежда дълъг, но пътуването е с 500 метра в час и отне две денонощия. То бе организирано като цяла церемония, чийто край беше онлайн. В процесията, придружаваща църквата участваха шведският крал Карл XVI Густав и групата KAJ, която представляваше страната на Евровизия.

Sweden's landmark Kiruna church crawls towards new location
After eight years of planning, an estimated cost of 500m kronor (£39m) and an early morning blessing, a church in northern Sweden began a slow-motion 5km jou...
YouTube

Лутеранската църква на Кируна е построена през 1912 г. и е висока 35 метра. Тя е емблематичен паметник на националната архитектура. Сградата е подобна на колиба на саамите, коренното население на Северна Швеция, и е проектирана от архитекта Густав Викман. Статуите за фасадата пък са на скулптора Кристиан Ериксон, а картината за олтара е нарисувана от принц Ойген Шведски, който е бил художник.

