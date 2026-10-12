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Шарен свят

В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино

В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Българин стана световен шампион по ядене на люто

Българин стана световен шампион по ядене на люто
04 Окт. 2026
“Умните тоалетни” излизат на мода

“Умните тоалетни” излизат на мода
02 Окт. 2026
В Сингапур четенето се заплаща

В Сингапур четенето се заплаща
20 Септ. 2026
Gladiator Ultimus - парфюмът на дръзките мечтатели

Gladiator Ultimus - парфюмът на дръзките мечтатели

18 Септ. 2026
Властите в Пекин предлагат пари срещу дронове

Властите в Пекин предлагат пари срещу дронове
14 Септ. 2026
5.4-километрова маса за Гинес бе направена в Румъния

5.4-километрова маса за Гинес бе направена в Румъния
13 Септ. 2026
Киргизстан смая света с откриването на Номадските игри

Киргизстан смая света с откриването на Номадските игри
02 Септ. 2026
Август се оказа четвъртият най-горещ месец от 1930 г. насам

Август се оказа четвъртият най-горещ месец от 1930 г. насам
01 Септ. 2026
Южна Корея утрои наказанията за пътуване до опасни държави

Южна Корея утрои наказанията за пътуване до опасни държави
29 Авг. 2026
Раждаемостта в света падна за първи път под критична граница

Раждаемостта в света падна за първи път под критична граница
25 Авг. 2026
Спасиха от пожар останките на първите крале на Арагон

Спасиха от пожар останките на първите крале на Арагон
24 Авг. 2026
Разкриха нелегален зоопарк с хищници в Румъния

Разкриха нелегален зоопарк с хищници в Румъния
20 Авг. 2026
530 испанци са потърсили лекар заради слънчевото затъмнение

530 испанци са потърсили лекар заради слънчевото затъмнение
14 Авг. 2026
Майорка обяви извънредно положение заради слънчевото затъмнение

Майорка обяви извънредно положение заради слънчевото затъмнение
11 Авг. 2026
Маршрутът на подводен кабел за милиони бе променен заради фенове на "Хари Потър"

Маршрутът на подводен кабел за милиони бе променен заради фенове на "Хари Потър"
10 Авг. 2026
Германия отчита рекорд от близо 14 000 сигнала за НЛО

Германия отчита рекорд от близо 14 000 сигнала за НЛО
09 Авг. 2026
Добрич е №1 по консумация на бира в България

Добрич е №1 по консумация на бира в България
07 Авг. 2026
Защо Сеута се превърна в гореща миграционна точка?

Защо Сеута се превърна в гореща миграционна точка?
01 Авг. 2026
Таджикистан окончателно забрани хиджабите и брадите

Таджикистан окончателно забрани хиджабите и брадите
28 Юли 2026
Музеят на Джордж Лукас ще покаже невиждани експонати от "Междузвездни войни"

Музеят на Джордж Лукас ще покаже невиждани експонати от "Междузвездни войни"
27 Юли 2026
Италия прави център срещу дигиталната зависимост

Италия прави център срещу дигиталната зависимост
24 Юли 2026
Родната къща на Хитлер официално стана полицейски участък

Родната къща на Хитлер официално стана полицейски участък
22 Юли 2026
Британските премиери се сменят, но котаракът Лари остава

Британските премиери се сменят, но котаракът Лари остава
21 Юли 2026
Револверът на Радев от Ердоган ще бъде изложен в музея на МВР

Револверът на Радев от Ердоган ще бъде изложен в музея на МВР

17 Юли 2026 Обновена
В Сингапур собствениците на коли плащат $ 100 000, за да ги карат

В Сингапур собствениците на коли плащат $ 100 000, за да ги карат
12 Юли 2026
Франция прави светлинно шоу на Статуята на свободата в Ню Йорк

Франция прави светлинно шоу на Статуята на свободата в Ню Йорк
04 Юли 2026 Обновена
ВМС на САЩ направиха от "Бангаранга" жесток метъл

ВМС на САЩ направиха от "Бангаранга" жесток метъл
02 Юли 2026
През юли се задават жеги до 43 градуса

През юли се задават жеги до 43 градуса
29 Юни 2026
"Скитащият" жираф най-после бе намерен

"Скитащият" жираф най-после бе намерен
27 Юни 2026
Япония ще има резервна столица

Япония ще има резервна столица
23 Юни 2026
Хакери пратиха съобщение за атака на НЛО в Бразилия

Хакери пратиха съобщение за атака на НЛО в Бразилия
21 Юни 2026
Жители на Истанбул спят в колите си, за да избегнат задръстванията

Жители на Истанбул спят в колите си, за да избегнат задръстванията
20 Юни 2026
Мотокар достави в парламента 150 000 подписа в подкрепа на телета

Мотокар достави в парламента 150 000 подписа в подкрепа на телета
17 Юни 2026
Малко познат водопад се оказа най-високият у нас

Малко познат водопад се оказа най-високият у нас
13 Юни 2026
Японски град затвори 94 училища заради мечка

Японски град затвори 94 училища заради мечка
08 Юни 2026
Природозащитници искат природата да "съди" своите замърсители

Природозащитници искат природата да "съди" своите замърсители
01 Юни 2026
От 8 до 37 градуса ще са температурите през юни

От 8 до 37 градуса ще са температурите през юни
31 Май 2026
Метеор избухна над САЩ със сила, равна на 300 тона тротил

Метеор избухна над САЩ със сила, равна на 300 тона тротил
31 Май 2026
Грузия пуска на търг 40 хиляди бутилки от винената колекция на Сталин

Грузия пуска на търг 40 хиляди бутилки от винената колекция на Сталин
30 Май 2026
Археолог бе арестуван заради костите на Д`Артанян

Археолог бе арестуван заради костите на Д`Артанян
21 Май 2026
Биволът Доналд Тръмп стана хит в Бангладеш

Биволът Доналд Тръмп стана хит в Бангладеш
21 Май 2026
Посещението на музей може да забави стареенето

Посещението на музей може да забави стареенето

16 Май 2026
"Сякаш носехме чумата": Круизът с хантавируса отвътре

"Сякаш носехме чумата": Круизът с хантавируса отвътре
13 Май 2026
Дете влезе в ролята на кондуктор в бургаски автобус

Дете влезе в ролята на кондуктор в бургаски автобус
12 Май 2026
НПО откупи и освободи 1500 кучета, пращани за експерименти

НПО откупи и освободи 1500 кучета, пращани за експерименти

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Мъж нареди най-дългия пъзел в света от 60 хил. части

Мъж нареди най-дългия пъзел в света от 60 хил. части
29 Апр. 2026
ЕП въвежда задължителни чипове за кучета и котки

ЕП въвежда задължителни чипове за кучета и котки
28 Апр. 2026
Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай

Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026
Истанбул раздава 100 000 апартамента чрез лотария

Истанбул раздава 100 000 апартамента чрез лотария
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Във Франция е открита 300-годишна цигулка "Страдивариус"

Във Франция е открита 300-годишна цигулка "Страдивариус"
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Златни накити излязоха изпод училищен двор в Несебър
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