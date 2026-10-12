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Шарен свят
В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Българин стана световен шампион по ядене на люто
04 Окт. 2026
“Умните тоалетни” излизат на мода
02 Окт. 2026
В Сингапур четенето се заплаща
20 Септ. 2026
Gladiator Ultimus - парфюмът на дръзките мечтатели
18 Септ. 2026
Властите в Пекин предлагат пари срещу дронове
14 Септ. 2026
5.4-километрова маса за Гинес бе направена в Румъния
13 Септ. 2026
Киргизстан смая света с откриването на Номадските игри
02 Септ. 2026
Август се оказа четвъртият най-горещ месец от 1930 г. насам
01 Септ. 2026
Южна Корея утрои наказанията за пътуване до опасни държави
29 Авг. 2026
Раждаемостта в света падна за първи път под критична граница
25 Авг. 2026
Спасиха от пожар останките на първите крале на Арагон
24 Авг. 2026
Разкриха нелегален зоопарк с хищници в Румъния
20 Авг. 2026
530 испанци са потърсили лекар заради слънчевото затъмнение
14 Авг. 2026
Майорка обяви извънредно положение заради слънчевото затъмнение
11 Авг. 2026
Маршрутът на подводен кабел за милиони бе променен заради фенове на "Хари Потър"
10 Авг. 2026
Германия отчита рекорд от близо 14 000 сигнала за НЛО
09 Авг. 2026
Добрич е №1 по консумация на бира в България
07 Авг. 2026
Защо Сеута се превърна в гореща миграционна точка?
01 Авг. 2026
Таджикистан окончателно забрани хиджабите и брадите
28 Юли 2026
Музеят на Джордж Лукас ще покаже невиждани експонати от "Междузвездни войни"
27 Юли 2026
Италия прави център срещу дигиталната зависимост
24 Юли 2026
Родната къща на Хитлер официално стана полицейски участък
22 Юли 2026
Британските премиери се сменят, но котаракът Лари остава
21 Юли 2026
Револверът на Радев от Ердоган ще бъде изложен в музея на МВР
17 Юли 2026
Обновена
В Сингапур собствениците на коли плащат $ 100 000, за да ги карат
12 Юли 2026
Франция прави светлинно шоу на Статуята на свободата в Ню Йорк
04 Юли 2026
Обновена
ВМС на САЩ направиха от "Бангаранга" жесток метъл
02 Юли 2026
През юли се задават жеги до 43 градуса
29 Юни 2026
"Скитащият" жираф най-после бе намерен
27 Юни 2026
Япония ще има резервна столица
23 Юни 2026
Хакери пратиха съобщение за атака на НЛО в Бразилия
21 Юни 2026
Жители на Истанбул спят в колите си, за да избегнат задръстванията
20 Юни 2026
Мотокар достави в парламента 150 000 подписа в подкрепа на телета
17 Юни 2026
Малко познат водопад се оказа най-високият у нас
13 Юни 2026
Японски град затвори 94 училища заради мечка
08 Юни 2026
Природозащитници искат природата да "съди" своите замърсители
01 Юни 2026
От 8 до 37 градуса ще са температурите през юни
31 Май 2026
Метеор избухна над САЩ със сила, равна на 300 тона тротил
31 Май 2026
Грузия пуска на търг 40 хиляди бутилки от винената колекция на Сталин
30 Май 2026
Археолог бе арестуван заради костите на Д`Артанян
21 Май 2026
Биволът Доналд Тръмп стана хит в Бангладеш
21 Май 2026
Посещението на музей може да забави стареенето
16 Май 2026
"Сякаш носехме чумата": Круизът с хантавируса отвътре
13 Май 2026
Дете влезе в ролята на кондуктор в бургаски автобус
12 Май 2026
НПО откупи и освободи 1500 кучета, пращани за експерименти
06 Май 2026
Мъж нареди най-дългия пъзел в света от 60 хил. части
29 Апр. 2026
ЕП въвежда задължителни чипове за кучета и котки
28 Апр. 2026
Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026
Истанбул раздава 100 000 апартамента чрез лотария
25 Апр. 2026
Във Франция е открита 300-годишна цигулка "Страдивариус"
24 Апр. 2026
Падна рекордът за сняг на връх Ботев
03 Апр. 2026
Обновена
От минус 5 до 29 градуса ще е времето през април
30 Март 2026
България пропада в класацията за щастливо население
19 Март 2026
Златни накити излязоха изпод училищен двор в Несебър
18 Март 2026
Мечките Флоренция и Гордо са вече в Белица
25 Февр. 2026
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Мишкуването на управляващите е жалка картинка
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Как да (не) станем продавач с висше
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Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
12 Окт. 2026
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Дъжд и студ нахлуват в България
12 Окт. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
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Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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