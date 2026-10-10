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В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино

Тридесет хиляди бутилки на стойност пет милиона евро бяха откраднати от склада на една от най-старите винарни

10 Окт. 2026
Крадците са знаели какво търсят
Крадците са знаели какво търсят

Една от най-старите винарни в Италия - Marchesi Antinori, съобщи, че крадци са откраднали 30 000 бутилки вино на стойност пет милиона евро от склада ѝ в Тоскана, съобщава Financial Times.

Според представители на компанията, това е една от най-големите кражби на вино в италианската история. FT изчислява, че кражбата от склада на Marchesi Antinori вероятно е най-голямата не само в Италия, но и в света, както по брой, така и по стойност на откраднатите бутилки.

Компанията съобщи, че кражбата е станала в нощта на 4 октомври. Крадци са нахлули в склад в тосканския град Кортона точно когато Marchesi Antinori се е готвила да изпрати голяма пратка от най-скъпите си вина до международни клиенти.

Седем маскирани мъже деактивирали алармата и измъкнали голямо количество тоскански вина – "Тинянело", "Солая" и "Гуадо ал Тасо" – с два големи камиона. Откраднатите бутилки обикновено се продават на дребно на цена между 150 и 500 евро всяка. Обирът е заснет от камери и полицията разследва случая, но все още няма задържани заподозрени.

„Все още се надяваме, че ще можем да намерим виното – два камиона не могат просто да изчезнат. Тези вина са изключително ценни и не мога да си представя как някой би могъл да продаде такъв обем по света, без да привлече внимание“, каза Ренцо Котарела, главен изпълнителен директор на Marchesi Antinori.

Кражбата на вино не е нещо ново в Италия, но престъпниците обикновено се насочват към ресторанти със звезди Мишлен, които имат обширни винарски изби.

Въпреки това, от лятото на 2026 г. насам крадците са се насочили към винарни. Например, винарната Banfi di Montalcino съобщи, че три хиляди бутилки Alta Langa са били откраднати от склада ѝ в Пиемонт. Компанията подчерта, че крадците „внимателно са подбрали бутилките“, защото „са знаели какво правят“.

Също през септември четирима крадци откраднаха 3000 бутилки от популярното вино Бароло от винарната Контерно Фантино в същия регион. Отне им три часа.

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