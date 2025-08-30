Момиче бе осъдено на затвор за присвояване на профил във Фейсбук

Окръжният съд в Търговище осъди момиче на 3 месеца затвор условно, защото си е присвоила чужд профил във Фейсбук. Това става ясно от официално съобщение на съда.

През юли 2023 г. 19-годишната Д. А. от с. Славяново, общ. Попово, неправомерно е осъществила достъп до информационна система (социалната мрежа Фейсбук/Мета), принадлежаща на П. Т., променила наименованието на профила, както и паролата, като така спряла достъпа на титуляра до собствените му данни, пишат от съда.

Това станало без съгласието и разрешението на П.Т., което съставлява престъпление по Наказателния кодекс.

Въпреки че по време на извършване на деянието Д. А. е била непълнолетна, тя е разбирала свойството и значението на постъпките си и е можела да ги ръководи. Извършеното е в условията на пряк умисъл.

Към наказанието се присъединява и наказание „Обществено порицание“, което се изразява в разлепяне на подписаното споразумение в сградата на кметството в с. Славяново, общ. Попово.

Наказанията са наложени от съда, който одобрява споразумението, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимата. Споразумението има сила на присъда и не подлежи на обжалване.