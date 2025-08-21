Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руска "хакерска армия" изнудва институции и фирми по цял свят

Сред мишените са голям български университет и известна мебелна фирма

Днес, 06:28
Киберпрестъпниците все по-умело прикриват следите си.
Киберпрестъпниците все по-умело прикриват следите си.

Руската хакерска група Qilin рязко е увеличила атаките си срещу институции и фирми по цял свят, причиняващи огромни финансови щети чрез кражба на информация и изнудване. Тя използва "рансъмуер" (ransom е откуп на англ. език) - хакерите вкарват зловредни програми в сървъри и мрежи, криптират данни, а после искат откуп, за да "отключат" и/или да не разпространяват похитената информация.    

Само от началото на годината жертвите й са повече от 400 в над 30 държави - сред тях има болници, университети, правителствени агенции и др. Сред последните ударени е фармацевтичната компания Inotiv, която преди дни съобщи, че е била подложена на ransomware атака. Самите хакери се похвалиха на своя сайт, че са откраднали 176 Gb данни от базираната в Индианаполис, САЩ, компания.  

Една от най-известните атаки  - от юни 2024 г. срещу доставчика на здравни услуги Synnovis - парализира болниците на NHS в Лондон и доведе до отмяната на стотици операции и прием на пациенти. Сред изнудваните от Qilin има организации в Малайзия, САЩ, Тайланд, Китай и няколко европейски държави, включително строителни фирми, благотворителни организации и държавни агенции.

Ядрото на Qilin се намира в Източна Европа: участниците редовно общуват на руски език в хакерските форуми. Групата се обозначи за първи път през лятото на 2022 г. под името Agenda. "Тя действа като Ransomware-as-a-Service (RaaS)  - партньорите се набират чрез затворени форуми, като получава 80-85% от приходите от рансъмуер, а организаторите взимат останалото. 

Експертите по киберпрестъпност отбелязват, че Qilin използва мощни криптографски алгоритми, има вградени механизми за борба с логването, както и функции за самоунищожение - в случай, че бъде разкрита.

 

"Руската кибер армия"  - по света и у нас

Друга руска хакерска група, нарекла се "Народная CyberAрмия", също има жертви по цял свят, вкл; и в България. "Армията" продава достъп до сайта на голям наш университет, разкри Туитър профил. "Услугата" струва 2500 долара.

"С едно гугъл търсене открих, че става дума за ТУ-София. Случайно разбрах, че са хакнали и сайта на "Мебели Явор", пише акаунтът, който прикачва и обяви за продажба на достъп:

Миналата година Google огласи проучване, което доказва връзката на Русия със сериозни кибератаки в много страни по света. Според доклада групата, наричаща се Sandworm и APT44, както и нейни подразделения като "Народная Cyber Армия ” и XakNet, са замесени в атаки срещу енергийна и телекомуникационна инфраструктура, медии, правозащитни и други организации. Sandworm/ APT44 действа в три направления – шпионаж, дезинформация и блокиране на мрежи и оборудване. 

Основна мишена на Sandworm и нейните подразделения е Украйна, в това число масирана кибер атака срещу украинския държавен резерв на 23 февруари 2022 г., часове, преди нахлуването на Русия. Сайтове и структури за киберсигурност определят Sandworm като „най-разрушителната руска кибер-единица".

Хакерите разгласяват акциите и целите си в Телеграм канали, като ги „превземат" чрез вируси и ползват аудиторията им. Така са оповестявани хакванията на огромна пречиствателна станция в Полша, на градска система за водоснабдяване в САЩ, на френска ВЕЦ и др. 

Сред жертвите на хакерите са журналисти, правозащитници, международни организации, които се опитват да следят какво се случва в Русия зад кремълската пропаганда. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

хакери, киберпрестъпност, рансъмуер

Още новини по темата

Нова измама - хакери превземат профили чрез линкове в чатове
01 Юли 2025

Мъж е осъден на затвор за влизане в чужди профили в интернет
24 Юни 2025

ДАНС и ГДБОП атакуваха участници в неонацистка група във Врачанско
12 Май 2025

Руски хакери атакуват дипломати в ЕС с фалшиви покани за винени дегустации

16 Апр. 2025

Хакери от КНДР откраднаха криптовалута за €1.45 млрд.
23 Февр. 2025

ГДБОП предупреди за измамна атака с мейли от името на реални адвокати
07 Февр. 2025

Япония и САЩ обвиниха Северна Корея за кражба на криптовалута за $300 млн.
24 Дек. 2024

Китайски хакери са атакували осем американски телекома
05 Дек. 2024

Хакери пуснаха онлайн 2.7 млрд. лични данни
13 Авг. 2024

Хакнаха Walt Disney
17 Юли 2024

ГДБОП участва в разбиването на "бърлога на хищници"
27 Юни 2024

Специалисти съветват: Изключвайте смартфона поне веднъж седмично
03 Юни 2024

Севернокорейски хакери удариха руски производител на ракети

07 Авг. 2023

Шефът на полицията: Хакери извън ЕС целят масова психоза с призовки
17 Юли 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар