Германия залива Европа с втечнен газ

Енергийният пейзаж на Европа се пренарежда, като центърът на промяната вече не е Москва, а са бреговете на Северно море. Германия отчете рекорден внос на втечнен природен газ (LNG) през третото тримесечие на 2025 г., сочат данните енергийния регулатор BNetzA. Това е най-високото ниво от откриването на първия LNG терминал във Вилхелмсхафен в края на 2022 г. С други думи, Германия затвърждава позицията си на енергиен „хъб“, от който потоците втечнен газ текат към различни пазари на континента, коментира meteobalkans.com.

Само за девет месеца в страната са постъпили над 74 тераватчаса газ, като повече от половината са внесени между юли и септември. За сравнение през цялата 2024 г. доставките бяха 69 тераватчаса, а през 2023-а – около 70. Ръстът е ясен сигнал: Германия вече не само компенсира загубата на руски доставки, а се превръща в ключов енергиен център за целия континент.

Според BNetzA делът на втечнения природен газ в общия внос на Германия вече е достигнал 13,5% през третото тримесечие спрямо 8% в началото на годината. На какви се дължи този бум? Ето основните фактори:

увеличен капацитет на терминалите по Северноморското крайбрежие;

краят на дългосрочния договор за руски газ към Австрия от 1 януари 2025 г.;

нарастващо търсене от Централна Европа — Австрия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения, които вече използват германската инфраструктура като транзитен коридор.

Само допреди три години Германия нямаше нито един LNG терминал. Днес благодарение на ускорените инвестиции страната вече разполага с мрежа от плаващи терминали, свързани със стратегическите газопроводи на Европа.

Северното море, известно със своите ветрове и бури, се превръща в символ на новата енергийна независимост. Вилхелмсхафен, Брунсбютел и Щаде вече приемат танкери с втечнен газ от Катар, САЩ и Норвегия — три от новите енергийни „играчи“, които запълниха вакуума, оставен от руските тръби.

След десетилетия енергийна зависимост от Москва Берлин изглежда окончателно се е освободил от руската хватка. Руският газ вече не диктува политиката, а пазарът на LNG диктува новите правила на енергийната геополитика. Германия не просто се защитава от кризи — тя започва да оформя новата архитектура на европейската енергийна сигурност.

Вносът на втечнен природен газ през Германия вече не е просто статистика, това е барометър за геополитическия климат. В свят, в който енергията се превръща в новото злато, страните, контролиращи достъпа до нея, определят и темпото на икономическото развитие. Германия вече играе тази роля.