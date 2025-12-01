Медия без
В Сметната палата си ограничиха бонусите до... 8 заплати годишно

37 служители в пенсионна възраст са получили предизвестие за освобождаване от работа

Днес, 12:50
Шефът на Сметната палата реши да прави административна реформа, след като лъснаха високите бонуси на ръководството на одитната институция.
БГНЕС
Председателят на Сметната палата Димитър Главчев, засрамен от огромните бонуси, които ръководството получаваше до момента, реши да направи административна реформа в одитната институция.

"С цел по-ефективно управление на публичните средства и модернизиране на кадровата политика се закриват незаетите щатни бройки, освобождават се служители, придобили право на пенсия, и се прилага нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС) за работещите в палатата", съобщиха от ведомството.

През ноември 37 служители на Сметната палата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са получили предизвестия, че трудовите им правоотношения ще бъдат прекратени. Освен това със заповед на председателя на Сметната палата са закрити 5% от щатните бройки в администрацията, а един отдел в администрацията е закрит, а с това се закрива и още една щатна бройка.

От Сметната палата се похвалиха и със стартиране на "по-широка реформа, свързана с въвеждане на нови правила за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС), с която се определя таван на сумите, но и усилия за привличане на нови, млади специалисти в одиторския състав – с актуални знания и умения, отговарящи на съвременните потребности".

От съобщението става ясно, че се въвежда обективен критерий, според който се определя размерът на ДМС. В зависимост от оценките, които получават от своите ръководители, експертите и директорите на дирекции ще могат да получават до две заплати на тримесечие. Ръководството ще може да получава до една заплата на тримесечие. 

Получаването на ДМС обаче е само опция, а не императив и ще се разпределят само при реализирани икономии в бюджета на институцията, посочват от палатата.

Както стана известно, през 2024 г. председателят на Сметната палата си е определил 113 000 лева допълнително към заплатата. Димитър Главчев обясни, че той лично е взел само 24 280 лв. през първото тримесечие, тъй като след това бе назначен за служебен премиер - пост, който заемаше до началото на 2025 г. Останалата сума е получена от Горица Кожарева, която замести временно Главчев в Сметната палата. 

От одитната институция посочиха, че имат и много незаети бройки в одиторския състав, за които се стремят да привлекат повече млади кадри.  През 2025 г. до момента са обявени и проведени пет външни конкурсни процедури за заемане на общо 75 свободни бройки за одитори. Класирани са 12 кандидати, назначени са десет. Обявени и в процес на провеждане са още пет външни конкурса за общо 53 свободни бройки в одитните дирекции.

Сметна палата

