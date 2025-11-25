Милиардите за Околовръстното отиват за АМ “Хемус”

Управляващото мнозинство се отказва от рекордните 2 млрд. лв. разходи за реконструкция на 8 км от Околовръстния път на София. В тригодишните инвестиционни планове на държавата сумата се запазва, но се пренасочва към други инфраструктурни обекти.

Това става ясно от внесени от депутати от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало промени между първо и второ четене на законопроекта за държавния бюджет. С предложенията се разместват разходите по предложената програма с приоритетни инвестиционни проекти на държавата за периода 2026-2028 г.

Разместванията засягат 910 млн. евро от заложените в първоначалния вариант разходи за реконструкция на Околовръстното шосе на София. Това е почти цялата сума, предвидена за този обект. Както “Сега” писа, за 8 км трасе бяха предвидени невероятните 1.078 млрд. евро финансиране. Сумата е безпрецедентна за толкова къс участък и породи остри политически коментари. Огромният прогнозен бюджет не отговаря и на вече обявявани оценки през 2024 г. за стойността на проекта в размер на 550 млн. лв., като по-високата цена вероятно се дължи на преработване на проекта. От АПИ обясниха рекордния разход с факта, че проектът е много сложен, в градска среда, и включва много големи съоръжения.

След политическия скандал намеренията са преразгледани и обектът реконструкция на околовръстното на София остава с 168.6 млн. евро. финансиране за трите години. За 2026 г. предвиденото финансиране е 7 млн. евро, за 2027 - 62.9 млн. евро, за 2028 - 98.6 млн. евро. Останалата част от сумата - 910 млн. евро, се разпределят към други обекти - 430 млн. евро отиват за магистрала “Хемус” в рамките на 3 години, 460 млн. евро се разпределят към "Видин-Ботевград", 20 млн. евро - за участъка "Мездра - Ботевград".

Не е ясно в какъв вид и обхват ще се реализира проектът за реконструкция на околовръстното. Възможно е обектът да остане за европейско финансиране за следващ програмен период. Той е ключов за осигуряване на достъп до бъдещата национална детска болница. Не е ясно и дали реално за "Хемус" и "Видин-Ботевград" ще бъдат осигурени обещаваните сега пари за 2027 и 2028, защото инвестиционните намерения са индикативни и могат да се променят лесно, както става ясно и от предложените на второ четене размествания.