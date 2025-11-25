Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Милиардите за Околовръстното отиват за АМ “Хемус”

Днес, 17:35
В проекта за рекострукция са включени много преминавания над реки и дълъг тунел, както и други съоръжения.
АПИ
В проекта за рекострукция са включени много преминавания над реки и дълъг тунел, както и други съоръжения.

Управляващото мнозинство се отказва от рекордните 2 млрд. лв. разходи за реконструкция на 8 км от Околовръстния път на София. В тригодишните инвестиционни планове на държавата сумата се запазва, но се пренасочва към други инфраструктурни обекти.
Това става ясно от внесени от депутати от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало промени между първо и второ четене на законопроекта за държавния бюджет. С предложенията се разместват разходите по предложената програма с приоритетни инвестиционни проекти на държавата за периода 2026-2028 г.

Разместванията засягат 910 млн. евро от заложените в първоначалния вариант разходи за реконструкция на Околовръстното шосе на София.  Това е почти цялата сума, предвидена за този обект. Както “Сега” писа, за 8 км трасе бяха предвидени невероятните 1.078 млрд. евро финансиране. Сумата е безпрецедентна за толкова къс участък и породи остри политически коментари. Огромният прогнозен бюджет не отговаря и на вече обявявани оценки през 2024 г. за стойността на проекта в размер на 550 млн. лв., като по-високата цена вероятно се дължи на преработване на проекта.  От АПИ обясниха рекордния разход с факта, че проектът е много сложен, в градска среда, и включва много големи съоръжения.

След политическия скандал намеренията са преразгледани и обектът реконструкция на околовръстното на София остава с 168.6 млн. евро. финансиране за трите години. За 2026 г. предвиденото финансиране е  7 млн. евро, за 2027 - 62.9 млн. евро, за 2028 - 98.6 млн. евро. Останалата част от сумата - 910 млн. евро, се разпределят към други обекти - 430 млн. евро отиват за магистрала “Хемус” в рамките на 3 години, 460 млн. евро се разпределят към "Видин-Ботевград", 20 млн. евро - за участъка "Мездра - Ботевград". 

Не е ясно в какъв вид и обхват ще се реализира проектът за реконструкция на околовръстното. Възможно е обектът да остане за европейско финансиране за следващ програмен период. Той е ключов за осигуряване на достъп до бъдещата национална детска болница. Не е ясно и дали реално за "Хемус" и "Видин-Ботевград" ще бъдат осигурени обещаваните сега пари за 2027 и 2028, защото инвестиционните намерения са индикативни и могат да се променят лесно, както става ясно и от предложените на второ четене размествания. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софийски околовръстен път

Още новини по темата

АПИ отваря вратички за мегаскъпи оферти при ремонта на околовръстното в София

20 Ноем. 2025

8 км от околовръстното на София ще струват невероятните над 2 млрд. лв.
17 Ноем. 2025

Отварянето на кръстовището на "Опълченска" и "Сливница" се отлага

20 Окт. 2024

АПИ спъна отварянето на бул. "България" в София
18 Окт. 2024

АПИ заплаши с винетки за Околовръстното на София
28 Септ. 2024

Затворен от 3 месеца мост изкара жители на София на протест
02 Септ. 2024

Околовръстният път на София се блъсна в политиката
01 Септ. 2024

Искането на Борисов за тунел на Околовръстния ще мине през конкурс
26 Авг. 2024

Пускат движението по ремонтиран участък от Южната дъга в София
05 Дек. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън