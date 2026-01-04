Онлайн магазини вдигнаха цените двойно покрай приемането на еврото

Стопкадър: Нова телевизия Увеличението на цената на хляб в голяма търговска верига в рамките на два дни е очебийно.

С влизането на България в еврозоната се наблюдават вече и опити на търговци да спечелят в дните на първоначална адаптация на купувачите. Това се изразява в леко или направо двойно повишаване на цените. За това съобщи изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители" Богомил Николов пред Нова телевизия.

Приведен беше пример за хляб "Франзела Симид" (300 гр.), който е закупен от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв. (0,46 евро). На 2 януари 2026 г. същият артикул вече струва 0,61 евро (1,19 лв.). Това е скок от 33% само в рамките на два дни - нещо, което трудно може да бъде обосновано.

Още по-фрапиращи случаи има в онлайн магазини. Подаден е сигнал за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение на дрехи и вещи. Те са стрували 5,23 евро на 1 януари, а на следващия ден вече се предлагат за 10,22 евро. Друг модел кутия пък поскъпва от 12 евро на близо 24 евро. Потребител е уведомил и за крещящо поскъпване на цената на ботуши за дъжд в друг онлайн магазин - от 49.99 лв. (дори 34.99 с намаление), сега те се предлагат за 49.99 евро (97.77 лв.).

Според Богомил Николов подобни практики са "автогол" за търговците, тъй като потребителите просто ще спрат да купуват от тях. Той припомни, че всяко необосновано повишение на стоки може да бъде санкционирано с глоби до 50 000 евро.

Има и сигнал за поръчка от популярна верига за пици. При обявена сума от 9.58 евро (18,75 лв.) цената е била калкулирана на 36,67 евро - почти двойно над реалната стойност в левове и четири пъти над коректния курс. "Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири", каза Николов за този случай.

Проблем е установен и с курс в банка. При опит да внесе 1400 лв. по сметка след 1 януари, потребител е забелязал, че банката е използвала курс 1,965 вместо официалния 1,95583. "След Нова година не трябва да има левови сметки, те се превалутират автоматично. Ако внасяте левове в брой, банката ги обменя по фиксинга. Всяко отклонение е повод за сигнал", обясни по този повод Богомил Николов.