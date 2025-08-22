Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГДБОП отчете първа киберизмама около въвеждането на еврото

Жена е подала сигнал, че е била измамена да прехвърли пари, защото няма да може да ползва приложение за разплащане

Днес, 16:40
Директорът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Владимир Димитров
Скрийншот видео БНТ
Директорът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Владимир Димитров

ГДБОП отчете първа успешна киберизмама, свързана с въвеждането на еврото в България. За нея съобщи на специален брифинг директорът на отдел "Киберпрестъпност" в антимафиотската служба Владимир Димитров.

Той разказа, че жена е подала сигнал, че е била измамена в онлайн платформа, че средствата ѝ ще бъдат превалутирани, но е изгубила парите си. 

"Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широкоизвестно приложение за криптиране на комуникация. Профилът на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал лого на платформата, която жертвата е използвала. В процеса на комуникация, жертвата е информирана, че ако не започне процес по прехвърляне в служебна сметка на тази платформа, те ще бъдат изгубени и няма да може да ползва приложението в тази онлайн платформа за разплащания“, обясни комисар  Димитров, цитиран от БНТ. Жената е била заплашена и, че няма да може да използва и банковата карта.

Жертвата се е подвела по фишинг съобщението, извършила е няколко плащания по посочена от измамниците банкова сметка. В последствие приложението и е било „превзето“ .

Сумата в размер на 10 хиляди лева е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащане и битови сметки и услуги, заявява Димитров. 

„Превалутирането ще бъде извършвано, само от БНБ, търговските банки в България , както и Български пощи. Всякакви съобщения под формата на есемес и комуникация в приложения, мейли, категорично са измама. В страната има ред, по който ще бъде извършено това превалутиране", напомниха от ГДБОП.

Част от средствата, които е изгубила жертвата ще бъдат възстановени, обясни Димитров и уточни, че чат разговорът е бил водена на български с автоматичен превод.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГДБОП, въвеждане на евро, измама, киберизмама

Още новини по темата

ГДБОП: Дублирани профили на известни фирми мамят с промоции
21 Авг. 2025

Прокуратурата протестира пускането на петимата от "Хелс Ейнджълс"
11 Авг. 2025

Арестуваните рокери от "Хелс Ейнджълс" са действали от 2014 г.
08 Авг. 2025

ГДБОП предупреждава, че от нейно име масово се мами за банкови сметки
22 Юли 2025

Бивши шефове в ГДБОП са оправдани за схема с подкупи от наркобосове
13 Юли 2025

Хванаха смъртоносни количества фентанил в Търговище и Монтана
07 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС са претърсили дома на депутат от групата на Доган
03 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС атакуват схема за незаконно получаване на българско гражданство
02 Юли 2025

Нова измама - хакери превземат профили чрез линкове в чатове
01 Юли 2025

Украинци с българско гражданство са в схема за измами за милиони
01 Юли 2025

Тихата война за службите клати бурно държавата
30 Юни 2025

От складове и оптики са иззети хиляди фалшиви луксозни очила
26 Юни 2025

ГДБОП арестува двама лекари и санитар
24 Юни 2025

Онлайн игра учи децата да продават и употребяват кокаин
17 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар