Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трима варненци са арестувани за международна измама с QR кодове

Те заблуждавали клиентите, че плащат за паркоуслуги, а им присвоявали личните данни

Днес, 09:21
Илияна Кирилова

Трима варненци са задържани и обвинени в изготвяне на фалшиви документи в различни европейски държави, съобщи БНТ.

На големи паркинги мъжете поставяли свои QR кодове върху оригиналните и заблуждавали клиентите, че плащат паркоуслугата си, а всъщност предоставяли личните си данни на измамниците.

Мъжете на 63, 53 и 37 години са осъждани и с криминални регистрации. В домовете им е намерена голяма сума пари, наркотици и техника.

"Платецът се пренасочва към имитиращ действителния сайт на паркомата към друг такъв, който е контролиран от трети лица. Чрез сканирането му, въвеждайки данните си, той ги предоставя на трети лица", заяви Деан Горанов от ГДБОП.

"Групата е действала извън територията на страната, предстои събиране на доказателства чрез механизмите на Европейската заповед на разследване", допълни Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

измама

Още новини по темата

Кабинетът се похвали с разблокирани 5 млн. лв. на инвеститор
10 Септ. 2025

ГДБОП отчете първа киберизмама около въвеждането на еврото
22 Авг. 2025

Жена открадна като по филмите 400 000 евро от бизнесмен
25 Апр. 2025

Валят нови сигнали за ужилени от схемата с "безплатните" прегледи
24 Яну. 2025

Нова измама завлича пациенти с хиляди левове след уж безплатен преглед
10 Яну. 2025

Десетки са измамени с теглене на кредити за милиони левове
25 Окт. 2024

Измамници подвеждат потребители да платят за непоръчани по интернет стоки
07 Септ. 2024

И Брюксел разкри български измами за милиони с помощи

21 Юни 2024

Военна полиция разкри измами с имоти в София

10 Юни 2024

Българи стоят зад най-голямата измама с помощи в Англия
10 Апр. 2024

Адвокатски сътрудник е задържан за измама с 8 апартамента в София
18 Яну. 2024

ГДБОП предупреди за епидемия от измами с мейли за педофилия
09 Яну. 2024

Българска фирма е измамена с 6 млн. евро със сменен IBAN
08 Яну. 2024

Болница източвала НЗОК с данни на туристи от хотели
20 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ