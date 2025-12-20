Трима варненци са арестувани за международна измама с QR кодове

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Трима варненци са задържани и обвинени в изготвяне на фалшиви документи в различни европейски държави, съобщи БНТ .

На големи паркинги мъжете поставяли свои QR кодове върху оригиналните и заблуждавали клиентите, че плащат паркоуслугата си, а всъщност предоставяли личните си данни на измамниците.

Мъжете на 63, 53 и 37 години са осъждани и с криминални регистрации. В домовете им е намерена голяма сума пари, наркотици и техника.

"Платецът се пренасочва към имитиращ действителния сайт на паркомата към друг такъв, който е контролиран от трети лица. Чрез сканирането му, въвеждайки данните си, той ги предоставя на трети лица", заяви Деан Горанов от ГДБОП.

"Групата е действала извън територията на страната, предстои събиране на доказателства чрез механизмите на Европейската заповед на разследване", допълни Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна.