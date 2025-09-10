Кабинетът се похвали с разблокирани 5 млн. лв. на инвеститор



Правосъдният министър Георги Георгиев се похвали, че правителството, съвместно с други институции, е успяло да разблокира незаконно запорирани 5 млн. лв. на частен инвеститор. Българо-френска компания, която инвестира в проект за завод в плевен на стойност 60 млн. евро, е била ужилена по сложна схема със съучастие на помощник нотариус. По силата на несъществуващ договор компанията е била задължена да отговаря за неустойки в размер на 5 млн. лв., а сметките й са запорирани. Материалите от проверките ще бъдат предадени на прокуратурата, ще има и наказания за длъжностни лица.

Георгиев не спомена компанията, но такава инвестиция в района има фирма, която изгражда завод за малц. Правосъдният министър разказа, че схемата е извършена с участието на бивш управител на фирмата. Той се появил пред помощник нотариус и внезапно се сетил за подписан от него преди 2 години договор за доставка. По договора имало голяма неустойка. Бившият управител се явил при помощник-нотариуса с трета компания, която се съгласила да бъде солидарен длъжник по този дълг. На базата на това й било издадено пълномощно да действа от името на фирмата. Въоръжени с всичко това, поръчителите минават през съда, който налага запор и разрешава незабавно изпълнение. Заради смяна на адрес на солидарния длъжник делото е гледано в Козлодуй.

Извършихме множество проверки по този случай. Предлагаме на камарата на нотариусите да наложи най-тежкото наказание на този помощник-нотариус - отнемане на правоспособност за срок от три години, коментира правосъдният министър. Ще има и други служебни наказания. Парите на фирмата са разблокирани.