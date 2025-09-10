Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кабинетът се похвали с разблокирани 5 млн. лв. на инвеститор

Парите на българо-френска компания били замразени незаконно след сложна схема с несъществуващ договор

Днес, 12:37
Георги Георгиев
Булфото
Георги Георгиев


Правосъдният министър Георги Георгиев се похвали, че правителството, съвместно с други институции, е успяло да разблокира незаконно запорирани 5 млн. лв. на частен инвеститор. Българо-френска компания, която инвестира в проект за завод в плевен на стойност 60 млн. евро, е била ужилена по сложна схема със съучастие на помощник нотариус. По силата на несъществуващ договор компанията е била задължена да отговаря за неустойки в размер на 5 млн. лв., а сметките й са запорирани. Материалите от проверките ще бъдат предадени на прокуратурата, ще има и наказания за длъжностни лица. 

Георгиев не спомена компанията, но такава инвестиция в района има фирма, която изгражда завод за малц. Правосъдният министър разказа, че схемата е извършена с участието на бивш управител на фирмата. Той се появил пред помощник нотариус и внезапно се сетил за подписан от него преди 2 години договор за доставка. По договора имало голяма неустойка. Бившият управител се явил при помощник-нотариуса с трета компания, която се съгласила да бъде солидарен длъжник по този дълг. На базата на това й било издадено пълномощно да действа от името на фирмата. Въоръжени с всичко това, поръчителите минават през съда, който налага запор и разрешава незабавно изпълнение. Заради смяна на адрес на солидарния длъжник делото е гледано в Козлодуй. 

Извършихме множество проверки по този случай. Предлагаме на камарата на нотариусите да наложи най-тежкото наказание на този помощник-нотариус - отнемане на правоспособност за срок от три години, коментира правосъдният министър. Ще има и други служебни наказания. Парите на фирмата са разблокирани.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

измама

Още новини по темата

ГДБОП отчете първа киберизмама около въвеждането на еврото
22 Авг. 2025

Жена открадна като по филмите 400 000 евро от бизнесмен
25 Апр. 2025

Валят нови сигнали за ужилени от схемата с "безплатните" прегледи
24 Яну. 2025

Нова измама завлича пациенти с хиляди левове след уж безплатен преглед
10 Яну. 2025

Десетки са измамени с теглене на кредити за милиони левове
25 Окт. 2024

Измамници подвеждат потребители да платят за непоръчани по интернет стоки
07 Септ. 2024

И Брюксел разкри български измами за милиони с помощи

21 Юни 2024

Военна полиция разкри измами с имоти в София

10 Юни 2024

Българи стоят зад най-голямата измама с помощи в Англия
10 Апр. 2024

Адвокатски сътрудник е задържан за измама с 8 апартамента в София
18 Яну. 2024

ГДБОП предупреди за епидемия от измами с мейли за педофилия
09 Яну. 2024

Българска фирма е измамена с 6 млн. евро със сменен IBAN
08 Яну. 2024

Болница източвала НЗОК с данни на туристи от хотели
20 Дек. 2023

ББР разкри измама за 35 млн. лв. с ковид кредити
18 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар