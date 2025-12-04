Уволнената шефка на пътната безопасност стана зам.-министър

Председателят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова е назначена за заместник-министър на иновациите и растежа от 1 декември 2025 г.

За новото назначение на Крумова няма официално съобщение. За него част от медиите разбраха след справка в административния регистър на Министерски съвет.

Преди седмица МС единствено съобщи, че Малина Крумова е освободена от поста председател на ДАБДП, който заема от създаването на тази агенция, като на нейно място правителството назначава заместника й Бойко Рановски за временно изпълняващ длъжността. Тогава не бяха посочени мотиви за тази смяна.

Сега става ясно, че Крумова вече е заместник-министър на Томислав Дончев, назначена със заповед на премиера Росен Желязков.

Тя встъпва на мястото на проф. д-р Георги Ангелов. Останалите заместник-министри в структурата на МИР са Мартин Дановски и Красимир Якимов.

Като заместник-министър Малина Крумова ще подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на иновациите и растежа, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.

Почти целият професионален път на Малина Крумова преминава в държавната администрация. През 2007 г. тя постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на оперативна програма "Околна среда" и две години по-късно става негов ръководител. В периода март - май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите. Била е служебен вицепремиер по еврофондовете в правителство на проф. Огнян Герджиков през 2017 г., а след това заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в третото правителство на Бойко Борисов. Напуска този пост за да стане първият шеф на Агенцията за пътна безопасност през февруари 2019 г.

Енергийният холдинг смени шефа на ЕСО

Държавното предприятие "Електроенергиен системен оператор" ЕСО вече има нов директор. Това е доскорошният председател на надзора на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" Кирил Георгиев. Дългогодишният шеф на ЕСО Ангелин Цачев е освободен.

Не са ясни мотивите за оттеглянето на Цачев, той е подал молба пред собственика - БЕХ, за предсрочно освобождаване.