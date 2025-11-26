МС махна шефа на агенцията за пътна безопасност

Министерски съвет освободи Малина Крумова като председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя е шеф на агенцията от нейното създаване през февруари 2019 г. и е на поста от повече от 6 години и половина.

Освобождаването й бе посочено като точка първа на днешното редовно заседание на правителството.

Преди това тя първо беше зам.министър на околната реда през 2013 г. , а после през 2017 г. последователно беше служебен вицепремиер по еврофондовете и после и зам.министър на регионалното министерство.

Бойко Рановски, заместник- председател на агенцията, е определен за временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.

Рановски беше шеф на Пътна полиция и на ДАИ.