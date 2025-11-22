Правителственият Авиоотряд продаде втори вертолет Ми-8

ДАО Този вертолет Ми-8Т е продаден на търг миналия месец за 1 845 774 лв. без ДДС

Правителственият Авиоотряд 28 е продал на търг втори вертолет Ми-8 в рамките на 9 месеца, показва справка в сайта на Държавния авиационен оператор. Първият аукцион е завършен в началото на януари, а вторият - в началото на октомври, като общата получена сума за двата вертолета е 2 875 714.45 лв. с ДДС

За първия летателен апарат - Ми-8ПС, търгът е обявен на 17 декември 2024 г. с първоначална цена от 524 433 лв. (без ДДС) и е приключен на 7 януари. Наддавали са две фирми, като печели "Джи Пи Ес Контрол" ЕАД, предложила 550 654.65 лв. без ДДС (660 785.65 лв. с ДДС).

Вторият търг е пуснат на 25 септември тази година. Първоначалната цена на луксозния Ми-8Т, който е отдаван през годините и под наем за заснемане на филми, е определена на 971 460 лв. (без ДДС). Мотивът вертолетът да бъде продаден е изтичане на ресурса на негови агрегати и невъзможност да се доставят нови за подмяна заради санкциите срещу Русия.

От явилите се пет фирми, в крайна сметка най-голяма цена е предложила "Уотър Стоун" ЕООД - 1 845 774 лв. без ДДС (2 214 928.80 лв. с ДДС) и търгът е приключил на 9 октомври.

Съвсем наскоро транспортният министър Гроздан Караджов обяви, че един от правителствените самолети - "Фалкон", ще бъде продаден на търг заради "скандално скъпата" му поддръжка, възлизаща на 4.4 млн. лв. на година.

По този повод пък председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски похвали Караджов и ангро обяви, че ще предложи "да се направи и следващата, решителна стъпка - закриването на правителствения Авиоотряд - структура, с един самолет и над сто души персонал, за която от бюджета се плащат десетки милиони годишно".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го подкрепи.