Тома Белев съобщи във "Фейсбук" за абсурден основен ремонт на гаражите на РЗИ Велико Търново. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е бил между 11 и 30 декември 2025. Стойност на договора 63 453 евро. Абсурдният резултат се вижда на снимката, публикувана във "Фейсбук" групата "Дивотия до шия във Велико Търново".
РЗИ Велико Търново направи абсурден ремонт на гаражите си
Днес, 08:10
