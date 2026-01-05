Медия без
РЗИ Велико Търново направи абсурден ремонт на гаражите си

Днес, 08:10
Ремонт за чудо и приказ
Фейсбук
Тома Белев съобщи във "Фейсбук" за абсурден основен ремонт на гаражите на РЗИ Велико Търново. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е бил  между 11 и 30 декември 2025. Стойност на договора 63 453 евро. Абсурдният резултат се вижда на снимката, публикувана във "Фейсбук" групата "Дивотия до шия във Велико Търново".

