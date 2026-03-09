Незаконен цех в София произведе милиони блистери и ампули с анаболи

Анаболни стероиди и хранителни добавки бяха намерени и иззети, след като СДВР разби незаконно функционираща производствена база за фалшиви лекарствени средства на територията на столицата, съобщава МВР.

В хода на предприетите действия, започнали по предварително събрана информация, са установени помещенията, които мъж, известен на МВР с полицейска регистрация от 2022 г. за същото престъпление, е ползвал за престъпната си дейност – производство на течни препарати и таблетки и пълненето им в ампули и блистери.

Мъжът е използвал за разпространението на препаратите интернет сайт и страница в социална мрежа.

Извършителят, който е задържан, е регистриран. Тогава е бил санкциониран с актове, които сега са му били връчени – на стойност 25 000 лв

С цел продажба, опаковките били брандирани с името на измислен производител на лекарствени средства, който реално не съществува.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР съобщи пред медиите: „До тази реализация се стигна след сигнал от Столичната митница. Колегите ни съобщиха, че са иззели пратка от Нидерландия, съдържаща празни блистери. Чрез оперативна работа служителите от отдел „Икономическа полиция“ достигнаха до тази съхранителна и производствена база. Разкритата дейност акумулира огромни средства, които нито се регистрират някъде, нито се плащат данъци. Това ощетява бюджета. Апелираме да не се купуват подобни продукти с непроверени качества и производители, защото не знаем какви вещества се използват в подобни бази и как биха увредили здравето на ползвателите“.

Открити са милиони блистери и ампули, които съдържат анаболни вещества и които достигат до потребители, които не знаят какво инжектират в тялото си или го поглъщат орално, каза още шефът на СДВР.

Днешната акция е само първият етап от операцията, предстои работа за установяване на химиците и на други замесени в производството и разпространението, твърди МВР.