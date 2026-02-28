Вътрешният министър обеща повече от 5 смени на областни директори

Смените на директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните (МВР) ще бъдат повече от пет, съобщи пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. МВР шефът беше на площада в софийския квартал „Бенковски“ за демонстрация на конния ескадрон на МВР за Тодоровден.

От МВР и до момента няма официална информация колко и кои вече са сменените директори. Полуофициално стана ясно, че сред тях са на областните дирекции в Разград, Търговище, Велико Търново и Габрово. В Разград поста зае Петър Ванев, в Търговище е назначен Мариан Михайлов, в Габрово - Георги Георгиев, а във Велико Търново - бившият началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица Мариян Лонгинов.

Очаква се да бъдат сменени и директорите на Бургас, Перник, Кюстендил и Благоевград. Появиха се информации, че те са били уведомени още в четвъртък, че ги освобождават. Привикани бяха и директорите на Кърджали, Монтана, Враца.

Неофициално бе обявено, че директорите на областната дирекция в София и този във Враца също са преназначен, но все още не е ясно кой ще заеме длъжностите им. Това са двете дирекции, които разследват случаите в Петрохан и край Околчица.

Повечето от новите директори са от времето на Бойко Рашков като вътрешен министър. Двама от тримата зам. министри на вътрешните работи също са от негово време - Калоян Калоянов беше директор на МВР в Бургас, а Калоян Милтенов беше шеф на СДВР.

"Опитвали сме се да намерим хора, в които имаме доверие, имат интегритет, имат достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи", каза министърът.

Дечев подчерта, че основната задача на правителството е да се проведат честни, прозрачни и законосъобразни избори и да не се допусне второ касиране на изборите. Предишните избори бяха касирани частично от Конституционния съд поради многобройни изборни нарушения, извършени в 2000 от общо 12 000 секции в страната. Тогава цяла нова парламентарна група влезе в парламента.

Министърът се обърна към всички служители на МВР и каза, че ако някой от тях получи информация от негов началник, че министърът на вътрешните работи или някой друг член на неговия кабинет, заместник-министър или заместник главният секретар, са наредили да не се разследва определен случай или да не се работи оперативно по даден случай, защото така е изгодно на министъра, то това не е вярно и е лъжа.