Йотова иска още документи, преди да реши за смяната на главсека на МВР

Президентската администрация е върнала на Министерския съвет предложението Мирослав Рашков да бъде освободен от поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Това отговориха от президентството на въпросите на "Сега" дали Илияна Йотова ще подпише указа и ако да - кога.

Преписката е върната за "доокоплектоване на документи", гласи краткият отговор на пресслужбата. Не става ясно какви точно документи не са приложени от Министерския съвет.

В понеделник правителството реши да предложи на президента да освободи Рашков, който в момента заема най-висшия професионален пост във вътрешното министерство.

"Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър Емил Дечев тогава. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа "Петрохан" и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.

Дечев акцентира и върху „провала при разследването на заплахите към кмета на Бистрица“ и това, че маскираните с бухалки, нахлули през лятото в офиса му, не са разкрити. „Слаба работа, която обаче окуражи извършителите, а вероятно и техните подбудители и доведе до ескалацията, която видяхме всички само до преди няколко дни. Отново същият човек и неговото семейство бяха ужасени през нощта да видят, че техният автомобил е запален, както и техният дом“, каза още той.

Вътрешният министър е установил, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. След наложена проверка от страна на Дечев и последвал теч на информация обаче, Мирослав Рашков е платил глобите си, стана ясно от думите на служебния министър на вътрешните работи.

Емил Дечев обяви екипа, с който ще работи в МВР

От интервюто на министър Дечев пред БНР днес се разбра, че Георги Кандев ще е на практика новият главен секретар на МВР. Още от днес Кандев ще бъде назначен за зам. главен секретар на МВР.

"Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ длъжността зам. главен секретар", разясни още министърът и добави: "Няма да предлагам титулярен главен секретар".

Дечев обяви и кои ще му зам.-министри. Това са Иван Анчев, който е бил в службата за сигурност и е бил полицейски аташе във Вашингтон, бившият директор на МВР в Бургас Калоян Калоянов и бившият шеф на СДВР Калоян Милтенов.