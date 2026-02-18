Румен Радев, ДПС-НН, ИТН и "Възраждане" не харесаха служебния кабинет на Гюров

Бившият президент Румен Радев, ДПС-Ново начало, ИТН и "Възраждане" излязоха с негативни коментари по отношение на представения по-рано днес от премиера Андрей Гюров служебен кабинет.

"Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултата го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица", написа Радев във Фейсбук. Трябва да се уточни, че президентът Илияна Йотова не отправи критики към Гюров, след като той представи служебните министри.

"По същество това е партиен кабинет. Призовавам цялото ни общество да следим внимателно действията на служебния кабинет и подготовката и провеждането на изборите", пише Радев.

Искра Михайлова от "ДПС-Ново начало" заяви пред журналисти в парламента, че президентът Йотова е приела състава на кабинета за по-малко от минута и следователно това е правителството на "Йотова - Сорос - Петрохан". "След излезлите вчера материали от МВР, виждаме хора, които са свързани с аферата "Петрохан". Този кабинет е тясно свързан с една политическа сила. Оттук нататък ДПС ще ползва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет", заяви Михайлова, но без да споменава кои са имената в кабинета, свързани със случая "Петрохан".

И ИТН заговориха за връзка между кабинета и Петрохан - министърът на правосъдието Андрей Янкулов, който е и част от "Антикорупционния фонд". "Антикорупционният фонд" е едно обикновено НПО. В служебната власт има НПО, което според публичната информация, е натискало МВР, за да потулва сигналите за "Петрохан", каза Тошко Йорданов.

"Другият, който ни прави впечатление, е министърът на земеделието Иван Христанов. Ако следите публикациите в интернет от последните дни този човек беше на амбразурата в Петрохан, търсейки мотиви и версии, че шестимата са разстреляни от мафията. Всъщност преди малко от брифинга на МВР разбрахме, че жертвите са се самоубили", каза Йорданов. И изтъкна, че Иван Христанов преди години е бил един от основните говорители по "калната кампания срещу ИТН за гьола на "Капитан Андреево".

Станислав Балабанов пък заяви, че почетният председател на АПС Ахмед Доган е станал "добър". "Бащата на модела на задкулисието в България ще има двама министри - единият е Хасан Адемов, другият е Корман Исмаилов", каза Балабанов.

Водачът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи кабинета като изключително слаб. Той изрази подозрението си, че чрез това правителство се тества една бъдеща управленска конфигурация, включваща формацията на Румен Радев, ГЕРБ, ПП-ДБ и АПС.

"Този кабинет е лична отговорност на президента на България - госпожа Йотова. Тепърва ще видим как той ще се справя с основната задача, която беше издигната като най-важна - провеждането на честни избори", каза Костадин Ангелов от ГЕРБ. "Никога не сме се вторачвали в състава на Министерския съвет, който се назначава от президента. Нямаме проблем с нито един от министрите", каза Ангелов. И допълни, че приоритетът за ГЕРБ-СДС е отново да спечели доверието на избирателите.

"Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки. Ще видим те дали ще бъдат разбрани", отговори Ангелов на въпрос дали вижда обвързаности с политически формации на предложените служебни министри.

Отговор

"Като човек, съставял правителство, знам, че не е лесно да се направи балансиран кабинет с компетентни хора. Андрей Гюров това се е опитал да направи, дано да е успял", каза Николай Денков от ПП-ДБ. Бившият премиер от времето на т.нар. "сглобка" отхвърли обвиненията, че се планира бъдеща "шарена коалиция".

Той припомни, че посоченият за служебен вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов вече е бил заместник-министър и във вътрешните работи и в правосъдието. "Успя да извади доста неща на бял свят - с холдинга около енергийните босове и с осемте джуджета. Така че има защо да бъде там", каза Денков.

След като кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров представи кабинета си, той заяви пред журналисти, че се надява Янкулов да поиска освобождаването на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Той (Янкулов - б.а.) е водил разследването по случая "Осемте джуджета" и има аргументите да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор", каза Гюров. И допълни, че е провел самостоятелно разговорите с всички назначени за служебни министри.

Гюров заяви, че в момента фокусът е върху министъра на вътрешните работи Емил Дечев, който е наказателен съдия. "В предишните избори видяхме, че нишката МВР да установи изборни нарушения и след това да има наказателни присъди, се е скъсала. Господин Дечев трябва да направи така, че хората да знаят, че носят отговорност за нарушенията. Важно е вътрешният министър да е човек, който не е обвързан с политическа партия, за да не бъде обвинен, че води кампания", каза Гюров.

Служебният премиер коментира и други две интересни имена в служебното правителство - Хасан Адемов, депутат от ДПС, който сега е социален министър, и Иван Христанов, който заемаше поста на зам.-министър на земеделието и храните по време на правителството на Кирил Петков. Христанов бе част от ПП, но по-късно напусна партията и основа своя политическа формация на име "Единение". Сега Христанов се връща като служебен министър на земеделието.

"И в двата случая мога да подчертая, че това са хора с експертиза в тези ресори. Хасан Адемов бе председател на социалната комисия. В 47-ия парламент ние предложихме точно доктор Адемов за председател на тази комисия на базата на неговата експертиза. Същото важи и за Иван Христанов, с когото съм работил и съм получил добра обратна връзка на хората от земеделския сектор", каза Гюров.

Партията на Христанов - "Единение", публикува позиция, в която обяви, че участието на лидера й в кабинета е "ясен и отговорен политически избор", с който заявява желанието си за "честни избори, институционална яснота и безкомпромисни действия срещу корупционните зависимости".

Задачи

В разговора си с Гюров държавният глава заяви, че най-важната задача на правителството е подготовката на честни избори. Йотова подчерта отговорността на Емил Дечев, от когото очаква "смела битка със злоупотребите в изборния ден, както и преди това". Тя също напомни и очакването на обществото "честно, почтено и професионално да бъде продължена работата по случая "Петрохан".

Според президента кабинетът трябва да се занимае с цените на стоките, тока и горивата, да гарантира доходите на българите и да набележи мерки в подкрепа на най-уязвимите групи. Препоръча и да се "скъса с "йес" политиката" във външнополитическата сфера. "Няма да имате толеранс от 100 дни, даже няма да имате и 100 минути", предупреди Йотова кандидата за премиер.

Президентът заяви, че ще подпише указ за назначаване на служебния кабинет, който да положи клетва пред Народното събрание, и ще насрочи парламентарни избори на 19 април 2026 г.