Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Офисът на Кьовеши внесе дело за измами с проекти за хора с увреждания

Две фирми са били регистрирани само за да точат евросредства

Днес, 13:50
Лаура Кьовеши
ЕПА/БГНЕС
Лаура Кьовеши

Офисът на европейската прокуратура в България е внесла в съда обвинителен акт срещу четирима души, обвинени в злоупотреба с получаване на помощи за заетост на хора с увреждания.

Според разследването две дружества са били регистрирани единствено за да участват в програма на ЕС, финансирана от Европейския социален фонд, насочена към интегрирането на хора с трайни увреждания на пазара на труда. Събраните доказателства показват, че обвиняемите не са имали намерение да извършват реална търговска дейност или да осигуряват работни места за хората от целевите групи. Вместо това цялата схема е била насочена към незаконно получаване на средства от ЕС, предназначени за заплати на фиктивни служители, съобщи европейската прокуратура.

С помощта на съучастник трима управители на дружествата са удостоверявали невярно, че са наели хора от целевите групи, докато в действителност те не са извършвали никаква дейност. Освен това обвиняемите са изисквали фиктивните служители да им връщат в брой повече от половината от дължимото им възнаграждение, за да не остава следа от измамата.

Средствата, получени от двете дружества, възлизат на 42 621 евро.

Ако бъдат признати за виновни, обвинените може да получат от 2 до 8 години лишаване от свобода, сочат още от ръководената от Лаура Кьовеши прокуратура.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лаура Кьовеши, ЕППО, европейски делегирани прокурори

Още новини по темата

Българският офис на Кьовеши не успя с дело за 1,92 млн. евро
15 Февр. 2026

Европрокуратурата отива на поправителен по делото "Портних"
29 Яну. 2026

Управител на фирма е осъден за измама с евросредства
26 Яну. 2026

"Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
20 Яну. 2026

Излезе класирането за европейски прокурор от България
15 Яну. 2026

Кандидат за европрокурор: Дано вече да не се решава на диванчета и маси
14 Яну. 2026

Българската европрокурорка атакува отстраняването си пред Съда на ЕС
10 Яну. 2026

Заместничка на Гешев и подгонен от Сарафов искат да са европрокурор

16 Дек. 2025

Шестима българи са арестувани в акция на европрокуратурата
05 Дек. 2025

Сарафов се скри от Кьовеши за новия офис на Европрокуратурата в София
04 Дек. 2025

Докато е в София, Кьовеши няма да се срещне със Сарафов
03 Дек. 2025

Кьовеши идва утре в България
02 Дек. 2025

Европрокуратурата прати Портних на съд за измама с пристанище
01 Дек. 2025

Ясни са четиримата, които се борят за мястото на Лаура Кьовеши
28 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?