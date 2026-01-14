Кандидат за европрокурор: Дано вече да не се решава на диванчета и маси

Кандидатите за следващия европейски прокурор от България бяха изслушани днес от специалната комисия по подбора. След като следователят Бойко Атанасов не се яви, претендентите за поста остават шестима - някогашната заместничка на Иван Гешев Десислава Пиронева, Димитър Беличев, който в момента ръководи българският офис на европейската прокуратура, Ивайло Илиев (помощник на нашия представител в Евроюст), Михаела Райдовска (която в е делегиран прокурор - в българския офис на еврорейската прокуратура, делегиран европрокурор), Пламен Петков от Софийската районна прокуратура и последна е Светлана Шопова, която също е делегиран европрокурор. Според проучване на "Сега" фаворитите са Беличев, Райдовска и Петков. Това си пролича и по отношение на комисията към тях.

Резултатите от изслушването ще бъдат обявени най-късно утре, обяви председателят на комисията - зам.-правосъдният министър Стоян Лазаров. Любопитна подробност е, че разискванията на комисията не са публични.

Процедурата по избор тече, докато Теодора Георгиева - настоящият български прокурор в колегиума на ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратура, е отстранена от длъжност. Причината е, че срещу нея тече дисциплинарно производство. Не е ясно за какво точно се проверява Георгиева. (Припомнете си скандалите около Георгиева тук и тук.)

В комисията, която пресява кандидатите, участват не само членове на Висшия съдебен съвет, които подбраха Георгиева, но и някогашни неуспели кандидати за европейски делегиран прокурор, има и членове, които са били в служебни взаимоотношения с кандидати. Затова под въпрос е изобщо дали в този състав комисията може да направи обективен и качествен подбор. Освен да се представят пред комисията, кандидатите трябва да отговорят на един въпрос на български, както и да преведат от английски.

Пред комисията Пиронева посочи, че е единственият кандидат, който отговаря на изисквания по регламент за позицията. Тя припомни, че веднъж вече е преминавала тази процедура, предаде БТА. По нейните думи решението тогава да не бъде избрана за европейски прокурор от България е било изцяло политическо. "Знаем, че Министерството определя и изпълнява политики, това имам предвид. Нямам упрек към когото и да било или да правя някакви политически акценти. Всичко тогава беше въпрос на политики", обясни тя.

На въпрос дали е изпращала заявление за прекратяване на участието си в процедурата по избор за европейски прокурор през 2019 г. тя посочи, че това е било по молба на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, за да влезе в неговия екип.

Пред медиите тя коментира изслушването си по процедурата през 2019 г. и каза, че тогава се е изненадала от крайното решение да бъде предпочетен третият кандидат, а не първият или вторият. Това, разбира се, не е изключение, има и други държави, в които се случва, отбеляза тя. Тя изрази надежда да е надраснат периодът, в които "тези решения се вземат на диванчета и маси", явно препращайки към записите, за които се твърди, че се вижда как Петьо Петров - Еврото "благославя" Теодора Георгиева за поста. Надявам се, че комисията ще си свърши самостоятелно работата на база каквото всеки от нас е представил днес пред нея, каза още Пиронева.

Трябва да се повиши ефективността на взаимодействие на Европейската прокуратура с националните разследващи органи и да се увеличи обемът на разкриваните престъпления, каза пред комисията Димитър Беличев. По думите му българският офис е един от най-натоварените и ефективните.

Ивайло Илиев увери комисията, че не познава "тези, които станаха печално известни като лобисти в съдебната система. Не съм се срещал с никого, не съм ходил на банкети и по ресторанти. Хигиената ми на общуване е безупречна". Не се разбра дали с тези думи прави препратки към конкурентите си.

Михаела Райдовска се оплака от натоварването и си пожела повече експерти и анализатори, както и администрация, която да владее английски език. Запитана за формализма в наказателния процес и колко пречи в работата на прокурорите, тя разказа как имало държави, в които за претърсванията и подслушванията не се налага да се търси съдебно разрешение, с което си навлече забележка от проф. д.ю.н. Георги Митов от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", който ѝ обясни, че всъщност това е в помощ на прокурорите и делото, когато то влезе в съда.

Шопова коментира, че европейските прокурори трябва да се концентрират върху по-големи и важни дела.

Комисията ще предложи три кандидатури, които Министерският съвет да изпрати на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

Повече за това кои са кандидатите си припомнете тук.