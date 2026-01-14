Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кандидат за европрокурор: Дано вече да не се решава на диванчета и маси

Шестимата претенденти за български представител в Европейската прокуратура се изслушват от специалната комисия

14 Яну. 2026Обновена
Кандидатите за европейски прокурор (от ляво надясно): Ивайло Илиев, Пламен Петков, Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова, Десислава Пиронева.
БГНЕС
Кандидатите за европейски прокурор (от ляво надясно): Ивайло Илиев, Пламен Петков, Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова, Десислава Пиронева.

Кандидатите за следващия европейски прокурор от България бяха изслушани днес от специалната комисия по подбора. След като следователят Бойко Атанасов не се яви, претендентите за поста остават шестима - някогашната заместничка на Иван Гешев Десислава Пиронева, Димитър Беличев, който в момента ръководи българският офис на европейската прокуратура, Ивайло Илиев (помощник на нашия представител в Евроюст), Михаела Райдовска (която в е делегиран прокурор - в българския офис на еврорейската прокуратура, делегиран европрокурор), Пламен Петков от Софийската районна прокуратура и последна е Светлана Шопова, която също е делегиран европрокурор. Според проучване на "Сега" фаворитите са Беличев, Райдовска и Петков. Това си пролича и по отношение на комисията към тях.

Резултатите от изслушването ще бъдат обявени най-късно утре, обяви председателят на комисията - зам.-правосъдният министър Стоян Лазаров. Любопитна подробност е, че разискванията на комисията не са публични.

Процедурата по избор тече, докато Теодора Георгиева - настоящият български прокурор в колегиума на ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратура, е отстранена от длъжност. Причината е, че срещу нея тече дисциплинарно производство. Не е ясно за какво точно се проверява Георгиева. (Припомнете си скандалите около Георгиева тук и тук.)

В комисията, която пресява кандидатите, участват не само членове на Висшия съдебен съвет, които подбраха Георгиева, но и някогашни неуспели кандидати за европейски делегиран прокурор, има и членове, които са били в служебни взаимоотношения с кандидати. Затова под въпрос е изобщо дали в този състав комисията може да направи обективен и качествен подбор. Освен да се представят пред комисията, кандидатите трябва да отговорят на един въпрос на български, както и да преведат от английски.

Пред комисията Пиронева посочи, че е единственият кандидат, който отговаря на изисквания по регламент за позицията. Тя припомни, че веднъж вече е преминавала тази процедура, предаде БТА. По нейните думи решението тогава да не бъде избрана за европейски прокурор от България е било изцяло политическо. "Знаем, че Министерството определя и изпълнява политики, това имам предвид. Нямам упрек към когото и да било или да правя някакви политически акценти. Всичко тогава беше въпрос на политики", обясни тя.

На въпрос дали е изпращала заявление за прекратяване на участието си в процедурата по избор за европейски прокурор през 2019 г. тя посочи, че това е било по молба на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, за да влезе в неговия екип.

Пред медиите тя коментира изслушването си по процедурата през 2019 г. и каза, че тогава се е изненадала от крайното решение да бъде предпочетен третият кандидат, а не първият или вторият. Това, разбира се, не е изключение, има и други държави, в които се случва, отбеляза тя. Тя изрази надежда да е надраснат периодът, в които "тези решения се вземат на диванчета и маси", явно препращайки към записите, за които се твърди, че се вижда как Петьо Петров - Еврото "благославя" Теодора Георгиева за поста. Надявам се, че комисията ще си свърши самостоятелно работата на база каквото всеки от нас е представил днес пред нея, каза още Пиронева. 

Трябва да се повиши ефективността на взаимодействие на Европейската прокуратура с националните разследващи органи и да се увеличи обемът на разкриваните престъпления, каза пред комисията Димитър Беличев. По думите му българският офис е един от най-натоварените и ефективните.

Ивайло Илиев увери комисията, че не познава "тези, които станаха печално известни като лобисти в съдебната система. Не съм се срещал с никого, не съм ходил на банкети и по ресторанти. Хигиената ми на общуване е безупречна". Не се разбра дали с тези думи прави препратки към конкурентите си.

Михаела Райдовска се оплака от натоварването и си пожела повече експерти и анализатори, както и администрация, която да владее английски език. Запитана за формализма в наказателния процес и колко пречи в работата на прокурорите, тя разказа как имало държави, в които за претърсванията и подслушванията не се налага да се търси съдебно разрешение, с което си навлече забележка от проф. д.ю.н. Георги Митов от ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", който ѝ обясни, че всъщност това е в помощ на прокурорите и делото, когато то влезе в съда.

Шопова коментира, че европейските прокурори трябва да се концентрират върху по-големи и важни дела. 

Комисията ще предложи три кандидатури, които Министерският съвет да изпрати на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г. 

Повече за това кои са кандидатите си припомнете тук.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЕППО, Лаура Кьовеши, Теодора Георгиева, ВСС

Още новини по темата

Българската европрокурорка атакува отстраняването си пред Съда на ЕС
10 Яну. 2026

Раздутият съдебен балон трябва да се спука
05 Яну. 2026

ВСС покри магистратите, замесени с Нотариуса и Пепи Еврото
23 Дек. 2025

Заместничка на Гешев и подгонен от Сарафов искат да са европрокурор

16 Дек. 2025

Шестима българи са арестувани в акция на европрокуратурата
05 Дек. 2025

Сарафов се скри от Кьовеши за новия офис на Европрокуратурата в София
04 Дек. 2025

Докато е в София, Кьовеши няма да се срещне със Сарафов
03 Дек. 2025

Кьовеши идва утре в България
02 Дек. 2025

Европрокуратурата прати Портних на съд за измама с пристанище
01 Дек. 2025

Ясни са четиримата, които се борят за мястото на Лаура Кьовеши
28 Ноем. 2025

Шефката на ВКС беше атакувана заради антивирусната програма "Касперски"
27 Ноем. 2025

Кьовеши разследва висш чиновник в България заради измама със субсидии
21 Ноем. 2025

Съдът върна оправдателна присъда по дело на европрокуратурата
17 Ноем. 2025

Съдът нареди да се гледа дело на Кьовеши за измама за 6 млн. евро
11 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?