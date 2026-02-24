Медия без
Прокурорската колегия на ВСС бойкотира правосъдния министър

Демонстративно беше отхвърлена идеята за допълнителна проверка на кандидата за районен прокурор на София

25 Февр. 2026Обновена
Прокурорската колегия на ВСС единодушно подкрепи Марин Малчев за районен прокурор на София.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет демонстративно бойкотира служебния правосъден министър Андрей Янкулов по време на процедурата по избор на районен прокурор на София. Янкулов предлагаше да се поиска справка от прокуратурата за това дали единственият кандидат за поста - Марин Малчев, е имал някакви извънслужебни контакти с убития Мартин Божанов - Нотариуса. 

"Не правя внушения за подобно нещо. Но знаете добре, че това е случай, натоварен с огромно обществено напрежение. (...) Интегритетът на всеки административен ръководител трябва да е от ключово значение за неговото назначаване", каза министърът и предложи на колегията да не взема решение днес, а да изчака справката.

Което предизвика насмешка у членовете на колегията. Те се втурнаха един през друг да му обяснят как трябва да си пита вътрешния министър какво става с делото "Нотариуса", как те са провели толкова задълбочено разследване по случая и изслушали много магистрати, а освен това Малчев е минал всяка проверка в комисиите на съвета, преди да бъде допуснат до изслушването. В крайна сметка предложението на министъра беше определено като "необосновано и без смисъл" и кадровиците единодушно го отхвърлиха. А после все така единодушно направиха Малчев началник на най-голямата прокуратурата в страната.

Още преди изслушването във ВСС към Малчев, бяха поставени въпроси, свързани с Мартин Божанов - Нотариуса, както и питане дали Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор. Горещата тема за Нотариуса и неразкритите му мрежи за влияние върху съдебната власт и в частност - в прокуратурата, са зададени от Българския институт за правни инициативи (БИПИ), а в понеделник кандидатът е депозирал писмени отговори.

Първият въпрос е дали след скандалите след убийството на Божанов прокуратурата е направила достатъчно, за да изясни истината - имало ли е чадър над групата на Божанов и дали е била накърнена репутацията на Софийската районна прокуратура (има свидетелства, че Нотариуса е бил чест гост там, включително и на ведомствени тържества).

Прокурорът отговаря, че са предприети всички действия, предвидени от закона и той не приема внушения за "чадър" над групата на Божанов. "Легитимен отговор на въпроса за "чадър" могат да дадат единствено приключилите разследвания и съдебни решения", пише той до БИПИ. Разследването за мрежите на Нотариуса се води от Софийската градска прокуратура, която се сдоби с нов шеф миналата седмица. По това дело информационното затъмнение е пълно.

Следващият въпрос към Малчев е дали е бил разпитван от прокурор Йордан Петров по делото "Нотариуса" и свидетелствал ли е за близки отношения с него на кандидата за европейски прокурор Пламен Петков, както и за собственото си познанство с Божанов.

"Не съм разпитван от прокурор Йордан Петров по делото "Нотариуса" и намирам за напълно неприемливо да се правят каквито и да било внушения относно предполагаеми мои показания, дадени пред него", пише той. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС по проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на Софийската районна прокуратура през 2021 г.

Колкото на въпроса за Сарафов и неговата легитимност, съвсем очаквано, Малчев пише, че Сарафов заема поста си по силата на решение на Прокурорската колегия на ВСС, която е легитимен орган. Докато това решение не бъде отменено по съдебен ред, "институционалната легитимност е налице според буквата на закона". Той изобщо не отваря дума за редицата актове на Върховния касационен съд, според които след 21 юли м.г. Сарафов няма легитимност на поста.

В момента Малчев е изпълняващ функциите районен прокурор. Преди това беше зам.-окръжен прокурор на София. Интересна подробност е, че е в Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, която в момента брани Сарафов. Наскоро и шефката на асоциацията - Елица Калпачка, стана районен прокурор на Благоевград.

ПУБЛИЧНОСТ

Междувременно, в навечерието на свиканото от Янкулов в четвъртък заседание на Пленума на съвета (съдийската плюс прокурорската колегия), от Висшия съдебен съвет предупредиха медиите, че място за тях в сградата му вече няма. Преди време за журналистите имаше отделна зала с работни места, както и с пространство за пресконференции. Залата беше оборудвана с екрани, на които можеше да се следи заседанието и гласуванията. После обаче, заради постоянно набъбващата администрация на съвета, залата беше взета от журналистите, за да се превърне в чиновнически кабинети.

По принцип заседанията се излъчват онлайн и има възможност да бъдат проследени отвсякъде. Такова е изискването на Закона за съдебната власт. Но ако някой журналист иска да присъства на място, за да зададе въпроси, например, или по друга причина, той вече няма къде да работи нормално в сградата на съвета. Въпросите, които "Сега" прати за това как ще бъде осигурен достъп на журналистите до заседанията в реално време в сградата на съвета, останаха без отговор, но журналистите получиха съобщение, че "в сградата на Висшия съдебен съвет - на първия етаж, е организиран пресцентър, в който можете да проследите заседанието на Пленума на ВСС на 26 февруари 2026 г.".

